外國人在韓持有住宅逾10萬戶 中國人占比56.6%

根據韓國的國土交通部今天公布外國人土地、住宅持有統計，截至今年6月底，外國人持有的國內住宅為10萬4065戶，較去年12月增加0.15%，其中持有住宅的中國人占56.6%。

根據韓聯社今天報導，國土交通部今天公布外國人在韓持有土地與住宅為10萬4065戶、10萬2477人，在全韓國住宅當中，外國人持有的比例為0.53%。

持有地區方面，首都圈為7萬5484戶（72.5%），地方為2萬8581戶（27.5%）。持有者國籍方面，中國以5萬8896戶（56.6%）超過一半，接著依序為美國2萬2455戶（21.6%）、加拿大6433戶（6.2%）、台灣3392戶（3.3%）、澳洲1959戶（1.9%）及其他。

外國人持有土地的用途中，森林地、農地等其他用地占67.7%最多，接著依序為工廠用地22.0%、休閒用地4.4%、住宅用地4.3%及其他。

國土部表示，因為8月21日已將首爾全區與京畿道23個市郡指定為外國人土地交易許可區，在不實際居住就不能買房等相關限制規定下，預計今年底前外國人持有的土地與住宅增幅將會減緩。