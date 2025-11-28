「從沒那麼羨慕日本」韓反中示威升溫 台灣旅客靠小物防誤認

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓首爾近日反中示威遊行不斷。 圖擷自FNN YouTube影片
據日媒「FNN」報導，韓國首爾近期多次出現反對中國觀光客的示威行動。示威者在繁華商圈高喊「中國走開」（China Out），抗議政府從九月底對中國團體旅客重新開放免簽制度，導致中國觀光客明顯增加。韓保守派支持者反中情緒高漲，使首爾鬧區的抗議活動變得頻繁。

根據示威現場觀察，26日晚間的保守派支持者有將近一百位民眾，主要是不滿政府再度開放觀光政策，因此走上街頭表達反對立場。示威場所從眾多外國人聚集的明洞，擴張到大林洞附近。部分受訪示威者更直言「從來沒有那麼羨慕日本」，認為日本面對中國問題的態度較為明確，也反映出韓國社會對中國因素的敏感度正逐漸升高。

同一時間，東亞地區的對中緊張也因政治局勢升溫。美國媒體報導，美國政府官員透露，川普總統曾在25日與日本首相高市早苗電話會談時，提醒日本避免因敏感發言刺激中國。不過，日本內閣官房長官木原稔已否認這項說法。

另外，前往韓國的台灣旅客也受到波及。為避免同樣說中文而被誤認為中國觀光客，有越來越多台灣遊客開始配戴「我來自台灣」的徽章或貼紙，無論在排隊、購物或搭乘大眾交通運輸時，都能讓身分一目了然。這項做法近來在台灣自由行旅客間快速流行，成為到韓國旅遊時降低誤會的小技巧。

