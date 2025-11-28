羅浮宮門票明年初漲價45% 專削外國遊客

巴黎羅浮宮27日宣布，針對大多數非歐盟訪客調漲門票，等於美國、英國與中國等國旅客明年起進館將需支付32歐元（約新台幣1160元）。館方向法新社表示，45%的漲幅旨在每年增加2000萬歐元收入，用於改善這座全球最受歡迎博物館的結構設備。

依照新措施，自2026年1月14日起，歐盟、冰島、列支敦斯登與挪威以外的旅客，門票將從原本的22歐元調漲至 32歐元。這項方案已於館方董事會獲得通過，並由羅浮宮與員工工會共同對外宣布。羅浮宮2024年的年度報告指出，全年參觀人數達870萬人，其中69%為外國訪客，美國人最多，第三名則是中國旅客，顯示觀光客仍是博物館的重要收入來源。

館方向法新社補充，調漲門票主要希望每年增加約2000萬歐元（約新台幣7.26億元），用於解決長期以來的「結構性問題」。包括強化安全設備、更新館舍設施等，都需要額外資源投入。羅浮宮在10月19日遭4人組犯案，竊賊只花7分鐘 即偷走估逾1.02億美元的珠寶，並騎乘機車逃逸。官方調查指出，當時館內有多項安全設備缺失，館方管理層也多次警告建築狀況堪憂。

羅浮宮工會對此措施表達不滿，批評取消「所有國籍統一票價」的作法將製造不公平。法國最大工會之一、民主勞工聯盟（CFDT ）警告，此舉可能被視為對不同國籍旅客的「歧視」。然而館方強調，面對龐大維修需求與安全壓力，調整費用是確保博物館長期運作的必要之舉。羅浮宮仍將維持歐盟旅客的原價格，但國際遊客在未來訪館時，勢必感受到這場因場館安全與財務壓力催生的票價調整。