聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
南韓政府預告修法，公務員申請育嬰假子女年齡標準提高到12歲，也就是小學六年級。路透alamy
南韓政府預告修法，公務員申請育嬰假子女年齡標準提高到12歲，也就是小學六年級。路透alamy

為拯救生育率，南韓政府預告修法，公務員申請育嬰假子女年齡標準提高到12歲，也就是小學六年級；目前規定是8歲以下，父母合計能申請3年。

韓國中央日報報導，人事革新處預告修正《國家公務員法》，納入營造育兒友善型工作環境的政策。具體措施包括放寬育兒假標準以及將不孕症治療納入休假範圍等。

目前公務員要申請育嬰假，與一般國民一樣，子女年齡必須在8歲以下。但對雙薪家庭和單親家庭而言，整個小學階段實際都有照顧需求。南韓人事革新處考慮到這一點，將可申請育兒休假的子女年齡標準提高至12歲。在台灣，申請育嬰假必須在子女滿3歲以前。

同時，不孕症治療也將納入休假範圍。目前，公務員若要進行不孕症治療，需另外申請病假。病假是否獲准，則取決於機關首長或主管的裁量。因此，部分患有不孕症的公務員因需要看人臉色而未能申請病假。

為防止這種情況，人事革新處此次透過新增「不孕症假」為的休假事由，將其制度化。此外還規定，在申請不孕治療休假時，若無特殊情況，主管應予以批准。

羅浮宮門票明年初漲價45% 專削外國遊客

巴黎羅浮宮27日宣布，針對大多數非歐盟訪客調漲門票，等於美國、英國與中國等國旅客明年起進館將需支付32歐元（約新台幣11...

小學生也需要照顧 南韓公務員子女12歲前都能請育嬰假

為拯救生育率，南韓政府預告修法，公務員申請育嬰假子女年齡標準提高到12歲，也就是小學六年級；目前規定是8歲以下，父母合計...

義大利誕生首家「火腿起司學校」 盼傳揚美食文化

義大利醃火腿、起司聞名全球，為發揚此一飲食文化，誕生了全義首間提供專門課程與訓練的「火腿起司學校」（UniSaFo）。創...

聯合國調整統計方法 雅加達躍全球人口最多城市

聯合國公布最新報告，在統計方法調整後，印尼首都雅加達的人口，從先前估計的1,100萬人暴增至4,200萬人，相當於加拿大...

蘇門答臘罕見熱帶氣旋災害 印尼急撤居民增至61死

印尼蘇門答臘島近日遭暴雨及土石流侵襲，救難人員今天加緊腳步，趕赴災區將受困在湍急泥流中的居民救出。這場罕見的熱帶氣旋橫掃...

大腦走下坡路「關鍵時間」曝光 劍橋大學：32歲是高峰

英國劍橋大學（University of Cambridge）的專家近期發布一項研究，發現人腦的結構和效率變化有四個重要的「時間轉捩點」。專家透過分析受試者的大腦掃描圖，發現大腦智力高峰的時間為32歲，之後則是在66歲開始「走下坡」老化。

