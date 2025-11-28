阿拉斯加規模6地震撼動安克拉治 2021年以來最大震

英國劍橋大學（University of Cambridge）的專家近期發布一項研究，發現人腦的結構和效率變化有四個重要的「時間轉捩點」。專家透過分析受試者的大腦掃描圖，發現大腦智力高峰的時間為32歲，之後則是在66歲開始「走下坡」老化。

2025-11-27 19:45