阿拉斯加規模6地震撼動安克拉治 2021年以來最大震
美國地質調查所（USGS）表示，今天上午，一場規模6.0的地震撼動美國阿拉斯加州安克拉治都會區，這是當地自2021年以來遭遇的最大規模地震。
美聯社報導，根據美國地質調查所，這起地震發生在當地時間上午8時11分左右，震源深度約69公里。
震央位於阿拉斯加州蘇絲提納（Susitna）西北西12公里處，距離安克拉治市（Anchorage）約108公里。目前尚無重大災損傳出。
美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）表示，預期這次地震不會引發海嘯。
KKTU電視台報導，這次地震是阿拉斯加州中南部自2021年以來規模最大的地震。
