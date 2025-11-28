快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
少女因沉迷手機和母親起衝突。示意圖，非當事人。圖／ingimage
俄羅斯一名13歲少女疑似因網路成癮，竟在爭吵後持刀「割喉弒母」。不僅如此，她犯後毫無悔意，還在公寓縱火，試圖湮滅證據，犯案手法十分冷血熟練，震驚當地社會。

據《鏡報》（Mirror）報導，這起事件發生在俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg），遭到殺害的是46歲的切格利亞科娃（Svetlana Cheglyakova）。案發當天切格利亞科娃因不滿女兒過度沉迷網路，要求將手機沒收，和女兒發生激烈衝突。13歲的女兒一時失去理智，竟然持刀刺向母親頸部，過程中也不慎劃傷自己的手。

殺害母親以後，少女不但沒有感到內疚，還打算縱火湮滅證據，她在警方到場時供稱，是一名陌生人闖入家中殺害母親，並以自己手部的傷口當作「遭兇手刺殺」的證據。她辯稱是兇手縱火後逃走，但警方卻認為事有蹊蹺。

警方深入調查後發現，少女陳述的過程，應該是她之前在網路遊戲所玩過的情節，她的社群帳號也有許多玩遊戲時拍攝的直播影片。她在警方訊問下坦承，當天兩人因瀏覽網頁的問題發生激烈衝突，所以才會痛下殺手。少女表示，母親管教嚴格，不讓她跟朋友出去，還處處監控自己的行蹤，所以她才會一時失去理智。

據當地媒體報導，少女曾在遊戲中讓虛擬角色在失火的房間跳舞，有一次於燃燒的房間裡跳舞很長一段時間，還有一次則是抱著其他角色「受傷」的玩家，行為十分詭異。

少女犯案後被送往醫院接受治療。雖然俄羅斯調查委員會已經展開刑事調查，但由於少女未達判刑年紀，並不會因為殺害母親而面臨任何審判。

禁滑手機釀悲劇 俄國13歲少女不滿沒收手機竟「割喉弒母」

