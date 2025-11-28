聯合國調整統計方法 雅加達躍全球人口最多城市

聯合國公布最新報告，在統計方法調整後，印尼首都雅加達的人口，從先前估計的1,100萬人暴增至4,200萬人，相當於加拿大全國人口數，超越原先排名第一的日本東京。台灣首都台北則以約900多萬人位居全球第39名。整體而言，全球前十大人口城市有九座位於亞洲。

聯合國近期發布最新「2025年世界都市化前景」報告，並首次大幅調整衡量都市人口的方式。過去統計主要依各國官方資料，但因各國定義差異大，聯合國便改用統一標準重算都市範圍，更能呈現全球都市化的實際情況，許多地方的人口因而大幅改寫。在新方法下，雅加達人口比舊標準多出約3,000萬人，一舉從2018年的33名衝上第一，且其實早在2010年就超越東京。

東京目前約3,300萬人，較2018年統計的3,700萬下滑，從原本的世界第一退居第三。第二則是孟加拉首都達卡，人口約3,700萬，預期在2050年前成為全球最大城市。

台北都會區人口在2000年約為789萬人，2025年最新統計為913.7萬人，位居第39名；預估2050年將下滑至817萬人，跌至54名。其他全球知名城市，紐約大約1,392萬人，位居第22名；倫敦約1,000多萬人是第33名；巴黎有938萬人是第36名。

研究發現，全球約8.2億人口中，有45%居住在都市地區，較1950年的比率翻倍。但多數都市人口並非集中在巨型城市，而是分布在成長最快的小型與中型城鎮。

