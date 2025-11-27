斯里蘭卡連日豪雨成災 至少31死14失蹤
斯里蘭卡當局今天表示，連日來的豪雨引發洪水及土石流災情，造成全國各地至少31人喪生，另有14人失蹤。
法新社報導，斯里蘭卡國家災害管理中心（Disaster Management Centre）透過聲明指出，大多數罹難者集中於國內中部的茶葉產區巴杜拉（Badulla），當地有16人在夜間遭土石活埋。
鄰近的努瓦拉艾利亞區（Nuwara Eliya）也有4人被土石掩埋而喪命，其餘死者則分布於其他地區。
這波豪雨也導致諸多災損，斯里蘭卡全國有將近400間房屋因土石流受損，超過1100戶家庭安置到臨時避難所。
斯里蘭卡國家災害管理中心還示警，國內各地的河流水位持續上升，低窪地區居民應遷往較高處避難。
