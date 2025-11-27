快訊

大腦走下坡路「關鍵時間」曝光 劍橋大學：32歲是高峰

聯合新聞網／ 綜合報導
專家透過觀察MRI擴散掃描了解大腦發展的情況。示意圖／ingimage
專家透過觀察MRI擴散掃描了解大腦發展的情況。示意圖／ingimage

英國劍橋大學（University of Cambridge）的專家近期發布一項研究，發現人腦的結構和效率變化有四個重要的「時間轉捩點」。專家透過分析受試者的大腦掃描圖，發現大腦智力高峰的時間為32歲，之後則是在66歲開始「走下坡」老化

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，研究人員分析了3,802名0歲到90歲受試者的大腦掃描，想藉此了解人腦發展。他們透過一種稱為「MRI擴散掃描」（MRI diffusion scan）的掃描技術，觀察水分子在大腦中的移動路徑，藉此繪製出大腦的神經網絡連接圖，了解大腦的發展時間。

透過分析，研究人員發現，人腦在0歲到9歲時神經網絡會大規模重組，灰質和白質容量擴張，大腦開始變得越來越穩定。9歲到32歲期間，白質會繼續成長，大腦認知表現提升，效率變得更高。32歲到66歲期間則是大腦的穩定期，大腦的效率在32歲達到高峰後會持續維持，這段時間智力是穩定處在高峰。66歲之後，大腦開始溫和衰退，神經連結性減弱，白質也開始退化，是大腦的「初老階段」，接著在83歲時大腦效率就會急遽下降。

研究的主要負責人穆斯利（Alexa Mousley）指出，大腦的效率就像「兩地之間一條短而直接的路線」，在83歲出現「必須轉車才能抵達目的」的狀態，神經連結性和大腦效率都會明顯地急遽下降。

值得注意的是，雖然9歲到32歲大腦效率持續提升，研究卻也發現精神疾病的盛行率也是在這段時間顯著上升。研究資深作者阿斯特爾（Duncan Astle）表示，許多神經發育、心理健康和神經系統疾病都與大腦的連結方式有關，不過確切的發展機制為何，仍需待未來進一步研究才能釐清。

老化

