報導伊斯坦堡示威遭起訴 4名記者受審獲土耳其法院判無罪

土耳其法院今天宣判包括法新社攝影記者阿克古爾在內4名記者無罪。他們因報導3月間在伊斯坦堡的大規模示威而遭到起訴受審。新聞自由監督團體曾對本案予以譴責。

法新社今天稱許土耳其法院上述裁定。法新社全球新聞主任齊特溫（Phil Chetwynd）指出：「法新社歡迎對阿克古爾（Yasin Akgul）及其同業所作無罪裁定。針對在伊斯坦堡街頭執行任務攝影記者的本案本來不應提起…記者須能在無阻礙情況下採訪示威和抗議活動。」

主要在野黨深具影響力的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）3月間被捕，引爆大規模示威。皆為攝影記者的這4人於幾天後在警方黎明突襲行動中被捕。和數千名示威者一樣，他們遭控違反示威和集會法。4人當中只有阿克古爾受僱於國際媒體。

伊瑪莫魯是總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）頭號政敵，被視為唯一有望在選舉中擊敗厄多安的政治人物。

法官宣判時指出：「缺乏明確證據證明被告犯下遭控罪行。」

先前以「非法」形容本案的媒體權益團體無國界記者組織（Reporters Without Borders）歡迎這項判決。

該組織的土耳其代表恩德洛格魯（Erol Onderoglu）告訴法新社：「記者獲判無罪令人鬆一口氣，但這也凸顯將他們逮捕時的武斷。」他說逮捕之舉目的在「阻礙民眾獲得新聞的權利」。

這波從伊斯坦堡蔓延全國的抗議潮是自從2013年源自伊斯坦堡哲吉公園（Gezi Park）的大規模反政府運動以來最大型示威。

在土耳其，記者和媒體高層經常遭到逮捕，電視台和其他媒體也屢遭停播或巨額罰款。

土耳其法院昨天以「威脅」厄多安為由，判處知名政治記者暨評論員阿泰利（Fatih Altayli）4年2個月有期徒刑。

無國界記者組織公布的世界新聞自由指數排名，土耳其在180國中居第159位。