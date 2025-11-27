快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

聽新聞
0:00 / 0:00

全球最乾淨機場出爐！東京這機場再奪冠 桃園機場擠進前十名次曝光

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本東京羽田機場入境大廳螢幕19日顯示各國飛抵東京的航班。法新社
日本東京羽田機場入境大廳螢幕19日顯示各國飛抵東京的航班。法新社

英國非營利獨立航空服務調查機構Skytrax公布2025年全球10大最乾淨機場排名，其中九座位於亞洲。日本東京羽田機場再度奪冠，我國桃園國際機場排名第9。

日本今年共有四座機場進入前10名，除了奪冠的東京羽田機場，還有名古屋中部國際機場、東京成田國際機場，及關西國際機場。Skytrax排行榜顯示，第二至第10名依序是新加坡樟宜國際機場、卡達杜哈哈馬德國際機場、南韓首爾仁川機場、香港機場、日本名古屋中部國際機場、日本東京成田國際機場、日本關西國際機場、台灣桃園國際機場，及瑞士蘇黎世機場。

印度新德里電視台指出，Skytrax評選全球最乾淨機場的標準涵蓋地板整潔、洗手間衛生、消毒過的指紋識別和閘門，甚至包含座位區和安檢區是否整潔，並將垃圾管理和餐廳的清潔納入考量。

日本 東京 羽田機場 桃園 安檢

延伸閱讀

危宇澤奪聽障奧運十項全能銀牌 新竹成德高中喝采

河南「東京大飯店」改名「開封歡迎您」 理由一看就懂

曾俊傑籲爭取南星計畫機場 陳其邁：高雄會力爭

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部：人已在杜拜警局

相關新聞

全球最乾淨機場出爐！東京這機場再奪冠 桃園機場擠進前十名次曝光

英國非營利獨立航空服務調查機構Skytrax公布2025年全球10大最乾淨機場排名，其中九座位於亞洲。日本東京羽田機場再...

連3天暴雨…泰國南部嚴重洪災「水位下降」 台商物資救濟助復原

泰國南部遭遇嚴重洪災，宋卡府的水位逐漸消退，居民和商家已能開始清理和復原。泰南台商表示，重災區合艾部分街道仍無法通行，但...

報導伊斯坦堡示威遭起訴 4名記者受審獲土耳其法院判無罪

土耳其法院今天宣判包括法新社攝影記者阿克古爾在內4名記者無罪。他們因報導3月間在伊斯坦堡的大規模示威而遭到起訴受審。新聞...

關係未改善？旅英印度女子「上海轉機遭滯留」 專家：印中僅暫時解凍

儘管印度與中國關係近日似乎有所回溫，一名旅英印度公民在上海機場遭到刁難，再度引發兩國外交爭端。專家指出，這顯示印中關係只...

慢步調吸引台客 日本福島縣磐梯町成旅遊新亮點

位於福島縣會津地區的磐梯町，近年來因獨特的自然風光逐漸受到旅客關注。這座人口約3000人的小鎮，坐落在磐梯山腳下，擁有清...

聯合國：全球每10分鐘1女性遇害 「多由家人、伴侶下手」

聯合國24日表示，2024年全球平均每10分鐘就有1名女性命喪親近之人之手，並指出在打擊「殺害女性」（femicide）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。