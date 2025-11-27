聽新聞
全球最乾淨機場出爐！東京這機場再奪冠 桃園機場擠進前十名次曝光
英國非營利獨立航空服務調查機構Skytrax公布2025年全球10大最乾淨機場排名，其中九座位於亞洲。日本東京羽田機場再度奪冠，我國桃園國際機場排名第9。
日本今年共有四座機場進入前10名，除了奪冠的東京羽田機場，還有名古屋中部國際機場、東京成田國際機場，及關西國際機場。Skytrax排行榜顯示，第二至第10名依序是新加坡樟宜國際機場、卡達杜哈哈馬德國際機場、南韓首爾仁川機場、香港機場、日本名古屋中部國際機場、日本東京成田國際機場、日本關西國際機場、台灣桃園國際機場，及瑞士蘇黎世機場。
印度新德里電視台指出，Skytrax評選全球最乾淨機場的標準涵蓋地板整潔、洗手間衛生、消毒過的指紋識別和閘門，甚至包含座位區和安檢區是否整潔，並將垃圾管理和餐廳的清潔納入考量。
