研究證實遠古人類新物種存在！「露西」祖先地位受到挑戰

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導
人類祖先化石「露西」（Lucy）。(美聯社資料照) 美國聯合通訊社
科學家今天指出，新發先的化石證實在衣索比亞發現的神祕足骨，屬於一個鮮為人知、近期才被命名的遠古人類親戚，與著名的「露西」（Lucy）物種同時生活在同一地區。

這項發現為人類演化史再添新篇章，甚至可能讓「露西」所屬物種阿法南方古猿（Australopithecusafarensis）作為現代智人（Homo sapiens）直系祖先的地位受到質疑。

2009年在衣索比亞東北部布爾特勒（Burtele）發現這隻足骨之前，人們原以為「露西」的物種是三百多萬年前唯一生活在當地的人類親戚。

但這塊足骨顯然不屬於「露西」的物種，因為它擁有一根可對向的大腳拇趾，有點像拇指能像猿類般抓住樹枝。

發現這塊神祕足骨的研究團隊後來根據在布爾特勒出土、約340萬年前的下顎骨，於2015年命名一個新物種「近親南方古猿」（Australopithecusdeyiremeda）。

這項宣布當時在學界引發質疑。由於化石稀少，每當有人試圖為人類系譜圖新增分支，都會引起激烈辯論。

此外，研究團隊當時也無法證明被稱為「布爾特勒足骨」（Burtele foot）的足部化石確實屬於新命名的物種。

如今，在刊登於「自然」（Nature）期刊的一項研究中，科學家宣布，包括一具帶有12顆牙齒的下顎骨的新化石顯示，確實屬於「近親南方古猿」。

研究首席作者、美國亞利桑那州立大學的哈勒-塞拉西（Yohannes Haile-Selassie）告訴法新社：「我們毫不懷疑布爾特勒足骨與這些牙齒及下顎骨屬於同一物種。」

研究也揭示更多這個物種的細節，為人類智人的真正祖先提供更多線索。

哈勒-塞拉西表示，過去的疑問之一是「近親南方古猿」如何能與「露西」物種在同一時間、同一地點共存。

新研究顯示，前者多待在森林中，較可能以樹上食物為食，而後者則花更多時間在地面上，這樣的生態差異讓兩者得以共存。

未參與這項研究的英國南安普敦大學（University ofSouthampton）考古學家麥克奈布（John McNabb）對新研究給予肯定。

他說：「永遠都會有人持懷疑態度，但我認為這些新發現及對較早化石的驗證，將讓許多研究者更能接受近親南方古猿的存在。」

哈勒-塞拉西問說：「是否可能存在另一個物種，比它們更有資格成為人屬（Homo）的真正祖先？」「我們不知道，一切取決於未來的發現。」

