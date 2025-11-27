環球小姐選美落幕　墨泰兩共同主席爆詐欺販毒醜聞

環球小姐（Miss Universe）選美大賽落幕數日後，如今又爆發新的醜聞，這項選美比賽的墨西哥籍共同主席被控販運毒品和武器，而泰國籍共同主席則被控詐欺。

今年的環球小姐選美賽事上週在泰國落幕，由墨西哥佳麗奪得后冠。這場選美過程充滿戲劇性，包括最終的獲勝者與賽事主持人之間發生公開爭執。

泰國一名法院官員今天告訴法新社，賽事共同主席、媒體大亨安妮．賈卡彭（Anne JakapongJakrajutatip）因涉嫌詐欺93萬美元（約新台幣3000萬元），已於前一天被發布逮捕令。

一名整形外科醫師指控安妮．賈卡彭在說服他投資共同擁有賽事主辦權的JKN全球集團（JKN GlobalGroup）時，涉及詐欺並隱瞞資訊。

同樣在今天，墨西哥聯邦檢察官辦公室表示，選美大賽的另一位共同主席、墨西哥商人羅查（RaulRocha Cantu）正因涉嫌販運武器、毒品和燃料而接受調查。

路透社援引當地媒體報導，羅查已被發布逮捕令。這名墨西哥國民擁有環球小姐組織一半的股權。

墨西哥聯邦檢察官辦公室在一份聲明中表示：「正在獲取關鍵資訊，這將使聯邦檢察官辦公室能夠繼續並深入調查本案。」

檢察官辦公室補充說，已對13名被告發布逮捕令，但未透露他們的身分。

墨西哥媒體報導，羅查是警方正在追捕的人員之一。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885