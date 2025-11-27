澳洲東部海灘遊客遭鯊魚攻擊 1死1重傷
澳洲救援人員與警方表示，東部新南威爾斯州（New South Wales）一處海灘今天發生鯊魚攻擊事件，造成1人死亡，另有1人重傷。
法新社報導，這起攻擊發生在今天清晨，其中一名受害者是女性，她在遇襲後當場死亡。
另一名受害者腿部受到重傷，隨後從克勞迪灣（Crowdy Bay）這處偏遠海灘以救護直升機送醫治療，目前情況穩定。克勞迪灣位於雪梨北方約250公里處。
新南威爾斯州警察廳（New South Wales Police）督察貝利（Timothy Bayly）向媒體表示：「他們彼此認識，當時正準備下水游泳，結果遭到鯊魚攻擊。」
州救護車檢查員史密斯（Joshua Smyth）說，一名路人用臨時止血帶包紮男子腿部，可能救了他一命。
他又說：「在這種情況下，一些路人展現出的勇氣令人敬佩，挺身而出是非常英勇的行為。」
新南威爾斯州衝浪救生協會（Surf Life SavingNSW）執行長皮爾斯（Steven Pearce）稱這是「非常、非常可怕的事件。」他告訴當地電台2GB：「這個地區非常偏遠，根本沒有任何救生服務。」
這處海灘與周圍地區已經封閉，有關當局正在努力確認襲擊這兩名泳客的鯊魚種類。
根據一項記錄鯊魚與人類接觸的資料庫，自1791年以來，澳洲周圍發生了約1280起鯊魚事件。數據顯示，出海人士最有可能遭大白鯊、虎鯊與公牛鯊咬傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言