香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火太駭人…1張圖看懂火場逃生避難流程 勿搭電梯別躲浴室

為何繳了遺產稅卻無法拿到相對應財產？從兩個真實案例看常見稅務陷阱

外國人在日本看完醫生落跑…日政府擬「欠費台幣2千元」列黑名單不准入境

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本政府在研議是否要求外國人在入境前必須先投保醫療險。圖為在日本的外國觀光客。路透
日本政府在研議是否要求外國人在入境前必須先投保醫療險。圖為在日本的外國觀光客。路透

日本政府將更嚴格對待在日本不付醫藥費的外國遊客，日媒報導，2026年起在日本旅遊期間就醫欠費達1萬日圓（台幣2千元）的外國人，將無法再次入境；現行規定是20萬日圓（台幣4萬元）以上。

日本經濟新聞報導，日本政府指示自民黨外國人政策本部，對欠費者嚴加對應。目前厚生勞動省從各醫療機構匯整欠醫藥費超過20萬日圓的外籍遊客名單，登錄進系統，並與出入國在留管理廳（入管廳）共享資料。入管廳在審查入境外國人的時候，會拒絕這些欠費黑名單上的人進入日本。

此外，政府在研議是否要求外國人在入境前必須先投保醫療險。

2027年度起中長期居留的外國人也會被納入欠費登錄名單，目前在日居留的外籍人士若在醫院欠費，不會進入黑名單。未來積欠醫藥費的居留者將無法更新居留證，離開日本以後，可能無法再入境。外籍居留者欠稅、未繳社會保險費、國民健康保險費，將來都將影響居留資格審查。

讀賣新聞報導，2027年以後各機關將建立平台登錄擁有居留身分，實際未住在日本的外籍人士，不再發放育兒津貼。

