快訊

藏放冰箱、被「三貼」遊街的屏東霧台黑熊 已製成標本

消防員也殉職！香港大火已釀13死 習近平下令了

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

土耳其知名記者被控威脅厄多安 法院判刑4年2個月

中央社／ 伊斯坦堡26日綜合外電報導
土耳其總統厄多安。路透社
土耳其總統厄多安。路透社

土耳其人權非政府組織「媒體與法律研究協會」（MLSA）在社群平台X上指出，法院以「威脅」總統厄多安的罪名，判處知名政治記者暨評論員阿泰利4年2個月的有期徒刑。

法新社報導，阿泰利（Fatih Altayli）是在討論一份民調後，於今年6月被捕。該民調顯示，7成民眾反對長期領導人厄多安（Recep Tayyip Erdogan）終身擔任總統。

阿泰利的YouTube頻道有170萬訂閱者，在該頻道一段影片中，阿泰利回答了有關這份民調的問題，稱上述數字「並不讓人特別驚訝」。

根據土耳其媒體報導，阿泰利表示，除了厄多安領導的「正義發展黨」（AKP）支持者，及其盟友民族主義小黨「民族行動黨」（MHP）的部分選民之外，「沒有人支持這樣的想法」。

他還說：「回顧久遠的過去，這個民族在不喜歡或不想要蘇丹的時候會絞殺他們…許多鄂圖曼蘇丹被絞殺、暗殺，或者據說是自殺。」

阿泰利6月21日被捕，目前仍遭關押。根據各家媒體引述的正式紀錄，阿泰利在10月3日首次開庭時否認指控，他向法院表示，自己只是在提供「歷史脈絡」，無意威脅厄多安。

新聞自由監督機構「無國界記者組織」（RSF）譴責這項判決，呼籲釋放阿泰利。該組織的土耳其代表恩德洛格魯（Erol Onderoglu）告訴法新社：「法院基於被斷章取義的言論重判阿泰利，並決定繼續關押他，這（對記者們）發出了恐嚇、反民主且令人無法接受的訊息。」

根據無國界記者組織，土耳其今年有20名記者因為履行職責而被捕，其中3人仍遭關押，另有3人被軟禁在家等候審判。

土耳其 民調 厄多安

延伸閱讀

2蒙古女子九份行竊看火燒車被捕 檢今起訴

抗議性別暴力惡化！土耳其數千人走上街頭 女性遇害案5成未偵破

加薩停火協議第2階段 調解方齊聚開羅會談

連江縣退休秘書長被控護航妻舅得標採購案 檢廉搜索約談5人

相關新聞

維珍創辦人布蘭森愛妻80歲辭世 心碎悼念50年愛情「生活再無法相同」

英國企業家布蘭森（Richard Branson）宣布妻子坦普爾曼（Joan Templeman）辭世後，今天發文悼念表示...

土耳其知名記者被控威脅厄多安 法院判刑4年2個月

土耳其人權非政府組織「媒體與法律研究協會」（MLSA）在社群平台X上指出，法院以「威脅」總統厄多安的罪名，判處知名政治記...

詐騙集團又出新招？ WhatsApp假婚宴連結瘋傳：帳號秒被奪

馬來西亞近期出現新型詐騙手法，詐騙集團假冒「婚禮喜帖」傳送惡意連結，一旦受害者點擊下去，WhatsApp帳號就可能被奪走，進而冒名向親友借錢，引發當地警覺。

泰國南部洪災增至33死…失聯5台人確認安全無虞 軍卡受阻救援緩慢

泰國南部遭遇嚴重洪災，死亡人數上升至33人。泰南台商會長丘應華表示，災區情況仍嚴峻，不僅市區難以進入，救援行動也因調度問...

8歲男童摔斷手後意外驟逝 母悲痛悼愛子：他的笑聲能把最糟一天變好

愛爾蘭威克洛郡一名8歲男童近日因身體突然惡化離世，消息震驚當地社區。孩子的母親希亞拉（Ciara Breen）含淚回憶，他是家中「最貼心、最會逗大家開心」的小男孩...

與醜聞王子劃清界線 北愛「安德魯王子路」將改名

北愛爾蘭卡里福古鎮（Carrickfergus）地方議會今天投票決定，一條以前王子安德魯（Andrew）為名的街道將重新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。