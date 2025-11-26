快訊

藏放冰箱、被「三貼」遊街的屏東霧台黑熊 已製成標本

消防員也殉職！香港大火已釀13死 習近平下令了

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

歐洲議會通過決議 建議制定使用社群媒體年齡限制

中央社／ 布魯塞爾27日綜合外電報導

歐洲議會今天通過一項決議，呼籲將歐洲聯盟內社群媒體的預設使用年齡限制訂為16歲。

路透社報導，根據10月公布的決議草案，歐洲議會建議建立統一的歐洲16歲數位年齡門檻」，未滿16歲若未經父母或監護人同意，不得使用社群媒體平台。

歐洲議會這項決議也建議將13歲設為歐盟統一的最低數位年齡，13歲以下未成年人不得使用任何社群媒體平台，也不得使用影音分享服務與「人工智慧（AI）陪伴工具」。

不過，歐洲議會通過的這項決議並無法律約束力，也並非制定政策，僅為向歐盟執行機關與成員國提出政策方向建議。

社群媒體 歐洲議會 年齡

延伸閱讀

歐盟稱北京管制稀土出口如勒索 將加倍努力擺脫依賴

【專家之眼】現代科技的睡美人？解讀澳洲的社群媒體禁令

非法移民與複合性威脅嚴峻 歐盟擴大暫停免簽事由

當年有遺憾 陳水扁：盼賴總統成在歐洲議會演說第一人

相關新聞

維珍創辦人布蘭森愛妻80歲辭世 心碎悼念50年愛情「生活再無法相同」

英國企業家布蘭森（Richard Branson）宣布妻子坦普爾曼（Joan Templeman）辭世後，今天發文悼念表示...

土耳其知名記者被控威脅厄多安 法院判刑4年2個月

土耳其人權非政府組織「媒體與法律研究協會」（MLSA）在社群平台X上指出，法院以「威脅」總統厄多安的罪名，判處知名政治記...

詐騙集團又出新招？ WhatsApp假婚宴連結瘋傳：帳號秒被奪

馬來西亞近期出現新型詐騙手法，詐騙集團假冒「婚禮喜帖」傳送惡意連結，一旦受害者點擊下去，WhatsApp帳號就可能被奪走，進而冒名向親友借錢，引發當地警覺。

泰國南部洪災增至33死…失聯5台人確認安全無虞 軍卡受阻救援緩慢

泰國南部遭遇嚴重洪災，死亡人數上升至33人。泰南台商會長丘應華表示，災區情況仍嚴峻，不僅市區難以進入，救援行動也因調度問...

8歲男童摔斷手後意外驟逝 母悲痛悼愛子：他的笑聲能把最糟一天變好

愛爾蘭威克洛郡一名8歲男童近日因身體突然惡化離世，消息震驚當地社區。孩子的母親希亞拉（Ciara Breen）含淚回憶，他是家中「最貼心、最會逗大家開心」的小男孩...

與醜聞王子劃清界線 北愛「安德魯王子路」將改名

北愛爾蘭卡里福古鎮（Carrickfergus）地方議會今天投票決定，一條以前王子安德魯（Andrew）為名的街道將重新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。