澳16歲以下社媒禁令12月上路 民團告上法院試圖阻止

澳洲針對16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的禁令將於12月上路，一個網路權益團體今天表示，已採取法律行動，試圖阻止禁令生效。

法新社報導，澳洲12月10日起將強制臉書（Facebook）、Instagram及TikTok等平台移除所有16歲以下用戶，否則將面臨鉅額罰款。

數位自由計畫（Digital Freedom Project）表示，他們已向澳洲高等法院提出訴訟，主張這項法規是對言論自由的「不公平」攻擊。

數位自由計畫發表聲明指出：「這項禁令直接侵犯年輕人政治溝通自由的權利。」

該團體指出，他們與兩名15歲青少年共同提起訴訟，並代表著數百萬可能失去進入「現代開放公共空間」（modern town square）管道的澳洲年輕人。

其中一位原告，15歲的瓊斯（Noah Jones）說：「我們是真正的數位原住民，也希望能持續在數位世界中學習、茁壯、精進。我們對一個偷懶、未投入協助兒童安全使用社群媒體計畫、卻一味禁止16歲以下青少年上網的政府感到失望。」

澳洲將實施16歲以下兒童及青少年禁止使用社群媒體的規定，備受全球關注。各國監管機關也正努力因應社群媒體所帶來的風險。