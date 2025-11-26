快訊

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

澳16歲以下社媒禁令12月上路 民團告上法院試圖阻止

中央社／ 雪梨26日綜合外電報導

澳洲針對16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的禁令將於12月上路，一個網路權益團體今天表示，已採取法律行動，試圖阻止禁令生效。

法新社報導，澳洲12月10日起將強制臉書（Facebook）、Instagram及TikTok等平台移除所有16歲以下用戶，否則將面臨鉅額罰款。

數位自由計畫（Digital Freedom Project）表示，他們已向澳洲高等法院提出訴訟，主張這項法規是對言論自由的「不公平」攻擊。

數位自由計畫發表聲明指出：「這項禁令直接侵犯年輕人政治溝通自由的權利。」

該團體指出，他們與兩名15歲青少年共同提起訴訟，並代表著數百萬可能失去進入「現代開放公共空間」（modern town square）管道的澳洲年輕人。

其中一位原告，15歲的瓊斯（Noah Jones）說：「我們是真正的數位原住民，也希望能持續在數位世界中學習、茁壯、精進。我們對一個偷懶、未投入協助兒童安全使用社群媒體計畫、卻一味禁止16歲以下青少年上網的政府感到失望。」

澳洲將實施16歲以下兒童及青少年禁止使用社群媒體的規定，備受全球關注。各國監管機關也正努力因應社群媒體所帶來的風險。

社群媒體 澳洲

延伸閱讀

資產拆分關鍵期 TikTok聘前波音高層掌美洲公共政策

陸人大委員長趙樂際訪澳洲 提台灣「希望澳方尊重中方立場」

世界蔬食日 民團倡議學校午餐自治條例明文納入「每周一日蔬食」

澳16歲以下社媒禁令12月上路 Snapchat啟動年齡驗證

相關新聞

維珍創辦人布蘭森愛妻80歲辭世 心碎悼念50年愛情「生活再無法相同」

英國企業家布蘭森（Richard Branson）宣布妻子坦普爾曼（Joan Templeman）辭世後，今天發文悼念表示...

詐騙集團又出新招？ WhatsApp假婚宴連結瘋傳：帳號秒被奪

馬來西亞近期出現新型詐騙手法，詐騙集團假冒「婚禮喜帖」傳送惡意連結，一旦受害者點擊下去，WhatsApp帳號就可能被奪走，進而冒名向親友借錢，引發當地警覺。

泰國南部洪災增至33死…失聯5台人確認安全無虞 軍卡受阻救援緩慢

泰國南部遭遇嚴重洪災，死亡人數上升至33人。泰南台商會長丘應華表示，災區情況仍嚴峻，不僅市區難以進入，救援行動也因調度問...

8歲男童摔斷手後意外驟逝 母悲痛悼愛子：他的笑聲能把最糟一天變好

愛爾蘭威克洛郡一名8歲男童近日因身體突然惡化離世，消息震驚當地社區。孩子的母親希亞拉（Ciara Breen）含淚回憶，他是家中「最貼心、最會逗大家開心」的小男孩...

與醜聞王子劃清界線 北愛「安德魯王子路」將改名

北愛爾蘭卡里福古鎮（Carrickfergus）地方議會今天投票決定，一條以前王子安德魯（Andrew）為名的街道將重新...

北海道夜路突遇巨熊迎面直衝威嚇 駕駛嚇傻發抖忘了怎麼倒車

根據日媒「FNN」報導，北海道歌志內市23日晚間，一名駕駛行經黑暗山路時，車燈前方突然竄出一頭體長約2公尺的巨型棕熊，朝車子的方向衝來。畫面中可聽見車內乘客連喊「好可怕、好可怕！牠要攻擊我們了！」，駕駛因過度緊張，慌了手腳，一度無法倒車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。