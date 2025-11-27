孤獨美食家不健康？研究：獨食成「長壽殺手」 失智風險暴增

全球數百萬成年人每天至少獨自用餐一次，但澳洲一項新研究指出，獨自用餐會影響身心健康，尤其對老年人風險更高。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲弗林德斯大學（Flinders University）研究團隊審查過去二十年來針對獨自用餐老年人的24項研究，發現有幾項共同點。研究發現，一個人吃飯與營養不良、體重下降，以及「衰弱」（Frailty）風險升高有關，甚至可能使人提早進入衰弱狀態。

研究指出，與有人陪伴用餐的老年人相比，獨自用餐的65歲以上成人，飲食習慣更差，且無法攝取足夠的營養餐點。研究人員發現，獨自用餐的人蛋白質攝取不足，蔬果量也不夠高，明顯造成營養缺乏。其中瑞典的老年人因為獨居可能會選擇即食餐包，這類餐點通常鹽分更高，也增加了血壓和血糖問題的風險。

研究人員表示，飲食長期缺少營養，容易造成骨質疏鬆症，也會加速「衰弱」。所謂的「衰弱」並不只是指感覺虛弱，這是一種醫學症候群，對女性可能導致骨質疏鬆症，對所有老年人則會加速衰弱。當老年人開始衰弱，就更容易跌倒、殘疾，甚至失去獨立生活的能力。

研究人員發現，除了生理上的影響，一個人獨自用餐會讓好好準備食物的動機降低，使人缺乏社交，導致孤獨的心理壓力。更令人擔心的是，若是缺乏社交接觸，大腦受到的刺激不足，都和罹患失智症有關。

研究人員建議，應為獨居的老年人安排定期的團聚用餐時間，醫護人員在為老年人診斷時，也應該將用餐習慣納入考量。除此之外，周遭社群若是能給予支持，也能幫助減少獨居造成的身心靈危機。