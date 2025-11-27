快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

孤獨美食家不健康？研究：獨食成「長壽殺手」 失智風險暴增

聯合新聞網／ 綜合報導
老年人獨自用餐會增加許多身心病症風險。示意圖／ingimage
老年人獨自用餐會增加許多身心病症風險。示意圖／ingimage

全球數百萬成年人每天至少獨自用餐一次，但澳洲一項新研究指出，獨自用餐會影響身心健康，尤其對老年人風險更高。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲弗林德斯大學（Flinders University）研究團隊審查過去二十年來針對獨自用餐老年人的24項研究，發現有幾項共同點。研究發現，一個人吃飯與營養不良、體重下降，以及「衰弱」（Frailty）風險升高有關，甚至可能使人提早進入衰弱狀態。

研究指出，與有人陪伴用餐的老年人相比，獨自用餐的65歲以上成人，飲食習慣更差，且無法攝取足夠的營養餐點。研究人員發現，獨自用餐的人蛋白質攝取不足，蔬果量也不夠高，明顯造成營養缺乏。其中瑞典的老年人因為獨居可能會選擇即食餐包，這類餐點通常鹽分更高，也增加了血壓和血糖問題的風險。

研究人員表示，飲食長期缺少營養，容易造成骨質疏鬆症，也會加速「衰弱」。所謂的「衰弱」並不只是指感覺虛弱，這是一種醫學症候群，對女性可能導致骨質疏鬆症，對所有老年人則會加速衰弱。當老年人開始衰弱，就更容易跌倒、殘疾，甚至失去獨立生活的能力。

研究人員發現，除了生理上的影響，一個人獨自用餐會讓好好準備食物的動機降低，使人缺乏社交，導致孤獨的心理壓力。更令人擔心的是，若是缺乏社交接觸，大腦受到的刺激不足，都和罹患失智症有關。

研究人員建議，應為獨居的老年人安排定期的團聚用餐時間，醫護人員在為老年人診斷時，也應該將用餐習慣納入考量。除此之外，周遭社群若是能給予支持，也能幫助減少獨居造成的身心靈危機。

老年人 獨居 獨居老人 失智症 骨質疏鬆 飲食習慣

延伸閱讀

性慾低落恐是「早死預兆」 專家示警：長達六個月就有問題

奧運游泳冠軍娶名廚高登女兒 沒邀親媽只因「身材不符標準」

奇葩老爸不想付贍養費 俄國男每年「改名逃債」

不歡迎一個人吃飯！ 南韓餐廳海報歧視孤身顧客：沒賣寂寞

相關新聞

全球最乾淨機場出爐！東京這機場再奪冠 桃園機場擠進前十名次曝光

英國非營利獨立航空服務調查機構Skytrax公布2025年全球10大最乾淨機場排名，其中九座位於亞洲。日本東京羽田機場再...

大腦走下坡路「關鍵時間」曝光 劍橋大學：32歲是高峰

英國劍橋大學（University of Cambridge）的專家近期發布一項研究，發現人腦的結構和效率變化有四個重要的「時間轉捩點」。專家透過分析受試者的大腦掃描圖，發現大腦智力高峰的時間為32歲，之後則是在66歲開始「走下坡」老化。

斯里蘭卡連日豪雨成災 至少31死14失蹤

斯里蘭卡當局今天表示，連日來的豪雨引發洪水及土石流災情，造成全國各地至少31人喪生，另有14人失蹤

孤獨美食家不健康？研究：獨食成「長壽殺手」 失智風險暴增

全球數百萬成年人每天至少獨自用餐一次，但澳洲一項新研究指出，獨自用餐會影響身心健康，尤其對老年人風險更高。

連3天暴雨…泰國南部嚴重洪災「水位下降」 台商物資救濟助復原

泰國南部遭遇嚴重洪災，宋卡府的水位逐漸消退，居民和商家已能開始清理和復原。泰南台商表示，重災區合艾部分街道仍無法通行，但...

報導伊斯坦堡示威遭起訴 4名記者受審獲土耳其法院判無罪

土耳其法院今天宣判包括法新社攝影記者阿克古爾在內4名記者無罪。他們因報導3月間在伊斯坦堡的大規模示威而遭到起訴受審。新聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。