快訊

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

超出預料！「北捷踹嬤」罰金比較高 Fumi阿姨為裁定書「1動詞」提申訴

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

聽新聞
0:00 / 0:00

維珍創辦人布蘭森愛妻80歲辭世 心碎悼念50年愛情「生活再無法相同」

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導
英國企業家布蘭森（Richard Branson）宣布妻子坦普爾曼（Joan Templeman）辭世後，今天發文悼念表示：「沒有她，生活再也無法相同」。 美聯社
英國企業家布蘭森（Richard Branson）宣布妻子坦普爾曼（Joan Templeman）辭世後，今天發文悼念表示：「沒有她，生活再也無法相同」。 美聯社

英國企業家布蘭森（Richard Branson）宣布妻子坦普爾曼（Joan Templeman）辭世後，今天發文悼念表示：「沒有她，生活再也無法相同」。

法新社報導，維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森昨天晚間在社群媒體Instagram上宣布坦普爾曼80歲辭世，坦言自己「心碎不已」。

他並未說明妻子的具體死因，但在隨後的部落格文章中提到，坦普爾曼最近因背傷在英國住院療養。

布蘭森回顧兩人長達數十年的情感，表示他們擁有「50年難以置信的珍貴回憶」。

他在維珍集團官網發布的訊息中寫道：「這些年充滿淚水與歡笑、善良，以及遠超言語所能形容、塑造我們家庭的愛情。」

「這段關係很美好，我們總是歡笑連連。我們真的很幸運。」

布蘭森表示，包括一對成年子女荷莉（Holly）與山姆（Sam），以及多名孫兒在內的全家人，對坦普爾曼的離世感到「萬分悲痛」。

這對夫妻1976年在倫敦初次相遇，布蘭森曾坦言自己是一見鍾情。

兩人於13年後在維京群島的尼克爾島（NeckerIsland）完婚。這座島嶼是布蘭森1970年代末以18萬美元購入，夫妻在島上居住數十年。

坦普爾曼一向低調避開鎂光燈，布蘭森形容她是「腳踏實地的蘇格蘭女士」及「極為低調的人」，幾乎不曾接受媒體採訪。

妻子 夫妻 英國 愛情

延伸閱讀

多數大型零售商 感恩節當天不營業 梅西百貨等黑五提前開張

拳擊／陳念琴WB盃年終賽摘金 替2學妹出口氣

拳擊／陳念琴退英格蘭好手年終賽摘金 郭怡萱、吳詩儀奪銀

奧運游泳冠軍娶名廚高登女兒 沒邀親媽只因「身材不符標準」

相關新聞

維珍創辦人布蘭森愛妻80歲辭世 心碎悼念50年愛情「生活再無法相同」

英國企業家布蘭森（Richard Branson）宣布妻子坦普爾曼（Joan Templeman）辭世後，今天發文悼念表示...

詐騙集團又出新招？ WhatsApp假婚宴連結瘋傳：帳號秒被奪

馬來西亞近期出現新型詐騙手法，詐騙集團假冒「婚禮喜帖」傳送惡意連結，一旦受害者點擊下去，WhatsApp帳號就可能被奪走，進而冒名向親友借錢，引發當地警覺。

泰國南部洪災增至33死…失聯5台人確認安全無虞 軍卡受阻救援緩慢

泰國南部遭遇嚴重洪災，死亡人數上升至33人。泰南台商會長丘應華表示，災區情況仍嚴峻，不僅市區難以進入，救援行動也因調度問...

8歲男童摔斷手後意外驟逝 母悲痛悼愛子：他的笑聲能把最糟一天變好

愛爾蘭威克洛郡一名8歲男童近日因身體突然惡化離世，消息震驚當地社區。孩子的母親希亞拉（Ciara Breen）含淚回憶，他是家中「最貼心、最會逗大家開心」的小男孩...

與醜聞王子劃清界線 北愛「安德魯王子路」將改名

北愛爾蘭卡里福古鎮（Carrickfergus）地方議會今天投票決定，一條以前王子安德魯（Andrew）為名的街道將重新...

北海道夜路突遇巨熊迎面直衝威嚇 駕駛嚇傻發抖忘了怎麼倒車

根據日媒「FNN」報導，北海道歌志內市23日晚間，一名駕駛行經黑暗山路時，車燈前方突然竄出一頭體長約2公尺的巨型棕熊，朝車子的方向衝來。畫面中可聽見車內乘客連喊「好可怕、好可怕！牠要攻擊我們了！」，駕駛因過度緊張，慌了手腳，一度無法倒車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。