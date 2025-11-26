快訊

駭人畫面曝光！香港大埔宏福苑大火濃煙竄天 已有4人葬身火海

峇里島直擊！POCO F8 Ultra、F8 Pro亮相明日開賣 Bose喇叭大讚、手機定價功能一次看

捲入閃兵案…還沒等到坤達回「綜藝玩很大」 KID曝錄影現場氣氛

越南洪災慘重 台商募資救助：盼土地有台灣人的溫度

中央社／ 河內26日專電

越南中南部恐成颱風全球熱點，日前豪雨導致災情嚴重，上千家庭被迫撤離。旅越台僑發起捐助動員，盼募集資金與物資直送災民手上。台僑表示，「越南有事，我們有事」，想用行動為這片土地加上台灣人的溫度。

今年越南氣候極端，當局表示，過去3天內，多地降雨量累積超過1500毫米。持續強降雨導致中南部地區多地嚴重洪災、土石流，交通中斷，使民眾遭受重大損失。官方最新統計指出，死亡人數已達90人，另有12人至今下落不明。

越南總理范明正（Pham Minh Chinh）近日已批准向慶和、林同、嘉萊、多樂省等嚴重災區提供7000億越南盾（約新台幣8.3億元）緊急援助。災區政府與民間也集體組織動員，募集資源，為災民提供援助。

25日，越南台商總會也開始進行預計為期一週的募款，群組裡台灣人積極響應。實際收到的金額，將轉給前線重災區的商會，讓其根據當地有需要的民眾進行現金與物資發放。

這場台灣人救助行動，以「不中轉、直接把現金及物資送到災民手中」為原則，投入白米、飲水、毛毯、帳篷等急難物資。

總會表示，「這裡不是陌生地名，而是我們共同生活的越南。讓我們用行動，為這片陪伴我們的土地加上一份台灣人的溫度」。

僑務委員暨越南台商總會候任總會長洪志華接受中央社訪問時表示，台商總會歷來都會在越南有需要時動員，只要有重大狀況，這裡的台灣人或台商，都是長年持續不斷地默默行善捐贈，有時是個人，有時是配合當地政府，有時則是透過慈濟等台灣組織。

「我講句實在話，越南有事，我們也都有事，因為我們都住這裡」，洪志華說。

深耕越南數十年的他指出，近年來全球氣候變遷明顯。過去北越很少有颱風，這幾年頻率增加。颱風常侵擾的越南中部近年災情也比以往更嚴峻。

今年可謂越南天災年。越南快訊（VnExpress）今天新聞指出，自年初以來，接踵而至的嚴重自然災害共造成409人死亡或失蹤，另有727人受傷，估計經濟損失超過85兆越南盾（約32億美元）。

越南台灣商會聯合總會秘書長張天宇告訴記者，感覺今年天災特別嚴重。「我們雖不是越南人，但在這裡生活，這裡的人民遭遇困難，同為地球人本來就要盡一點心力」。

他說，河靜、林同等靠近災區的台商分會、青商會，或甚至很多非商會組織的台灣人都已經在災情第一時間自掏腰包，用不同方式和管道協助。

提到花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決時，越南人也組團前往救災一事，張天宇說這樣的互相幫助令人感到溫馨，「他們工作也很辛苦，看到台灣人受災，也願意主動幫忙善後，我們看到心裡都是很感動的」。

紐約時報（New York Times）24日報導指出，越南中部已成為亞洲致命雨季的最新重災區，雨季因氣候變遷而加劇。越南23日報告稱，過去一週已有超過90人死於洪水和山體滑坡，另有十幾人失蹤。

部分居民表示，從未看過如此災情，甚至已有抱怨和質疑政府的聲音出現。紐約時報寫道，有民眾認為警報和疏散系統不夠及時、防洪系統不夠完善；也有人質疑水庫洩洪可能是洪水氾濫原因之一。

幾十年前，越南平均每年只有5場颱風，然而今年卻遭受14次颱風攻擊，第15場強颱剛在越南中南部沿海形成，且過去幾天的降雨還不是颱風導致。

一份2024年香港城市大學能源與環境學院院長何頓（Benjamin P. Horton）合著的報告指出，氣溫升高導致大氣濕度增加，使南海海域升溫，這些因素與颱風模式相結合，形成一個風險漩渦。而「從地理位置來看，越南尤其脆弱」，為氣候變遷的「熱點地區」。

他向紐約時報表示，「越南中部毀滅性的洪水和土石流，使該地區成為亞洲致命雨季的最新中心。氣候變遷加劇了雨季的災害，而且似乎沒有盡頭」。

越南 台灣人 颱風 洪水

延伸閱讀

花蓮議長踹桌遭傅崐萁提告 今赴警局做筆錄…張峻：為災民不會沉默

天琴颱風今晚生成！未來路徑曝光 明晚至周四降雨增加

LOL／寵粉！越南Gumayusi粉向HLE敲碗泡泡服務 戰隊承諾12月揭細節

越南外資湧入工廠缺工 台商加薪前進校園搶人才

相關新聞

詐騙集團又出新招？ WhatsApp假婚宴連結瘋傳：帳號秒被奪

馬來西亞近期出現新型詐騙手法，詐騙集團假冒「婚禮喜帖」傳送惡意連結，一旦受害者點擊下去，WhatsApp帳號就可能被奪走，進而冒名向親友借錢，引發當地警覺。

泰國南部洪災增至33死…失聯5台人確認安全無虞 軍卡受阻救援緩慢

泰國南部遭遇嚴重洪災，死亡人數上升至33人。泰南台商會長丘應華表示，災區情況仍嚴峻，不僅市區難以進入，救援行動也因調度問...

8歲男童摔斷手後意外驟逝 母悲痛悼愛子：他的笑聲能把最糟一天變好

愛爾蘭威克洛郡一名8歲男童近日因身體突然惡化離世，消息震驚當地社區。孩子的母親希亞拉（Ciara Breen）含淚回憶，他是家中「最貼心、最會逗大家開心」的小男孩...

與醜聞王子劃清界線 北愛「安德魯王子路」將改名

北愛爾蘭卡里福古鎮（Carrickfergus）地方議會今天投票決定，一條以前王子安德魯（Andrew）為名的街道將重新...

北海道夜路突遇巨熊迎面直衝威嚇 駕駛嚇傻發抖忘了怎麼倒車

根據日媒「FNN」報導，北海道歌志內市23日晚間，一名駕駛行經黑暗山路時，車燈前方突然竄出一頭體長約2公尺的巨型棕熊，朝車子的方向衝來。畫面中可聽見車內乘客連喊「好可怕、好可怕！牠要攻擊我們了！」，駕駛因過度緊張，慌了手腳，一度無法倒車。

衣索比亞火山噴發 濃厚塵埃覆蓋村落、航班被迫取消

衣索比亞東北部海利古比火山（Hayli Gubbi）沉寂近1.2萬年後於上週末首度噴發，鄰近村落首當其衝，大量火山灰擾亂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。