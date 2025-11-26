詐騙集團又出新招？ WhatsApp假婚宴連結瘋傳：帳號秒被奪

馬來西亞近期出現新型詐騙手法，詐騙集團假冒「婚禮喜帖」傳送惡意連結，一旦受害者點擊下去，WhatsApp帳號就可能被奪走，進而冒名向親友借錢，引發當地警覺。

根據《海峽時報》報導，馬華公會公共服務及投訴部主任鍾庭耀於25日召開記者會指出，他本人也是透過簡訊收到「婚宴邀請」連結後，才得知這起詐騙模式。他說，該連結是由馬來西亞分層業主協會主席丁福（Theng Book）的電話號碼傳來，但內容看起來異常，才趕緊聯繫本人確認。

丁福在記者會上透露，他是因為收到一名退休警員轉發的同類連結，不疑有他地點進去後，WhatsApp隨即遭登出。他表示，之後所有的WhatsApp來電都無法接通，疑似被詐騙者轉接，同時其聯絡人名單也被利用。

「對方冒充我，把婚禮連結再度散播，還向我通訊錄裡的人借錢。」他說，至少已有一名友人誤信，依照指示匯了約3000令吉（新台幣2萬2759元），誤以為是要借給他周轉。

他表示，整整一天都無法重新登入帳號，最後只能將手機完全重置，並緊急通知銀行暫停所有交易，以避免帳戶被盜刷。

鍾庭耀提醒，詐騙集團不僅技術越來越高超，也會刻意挑選具有社群影響力或人脈廣的人下手，「他們不是只想騙一個，而是想取得整本通訊錄。」

他呼籲大眾，收到來路不明的連結務必保持警覺，「現在連熟人發的訊息都要打電話確認一下」已成為必要的自保手段。