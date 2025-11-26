與醜聞王子劃清界線 北愛「安德魯王子路」將改名

根據日媒「FNN」報導，北海道歌志內市23日晚間，一名駕駛行經黑暗山路時，車燈前方突然竄出一頭體長約2公尺的巨型棕熊，朝車子的方向衝來。畫面中可聽見車內乘客連喊「好可怕、好可怕！牠要攻擊我們了！」，駕駛因過度緊張，慌了手腳，一度無法倒車。

2025-11-26 12:42