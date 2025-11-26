與醜聞王子劃清界線 北愛「安德魯王子路」將改名
北愛爾蘭卡里福古鎮（Carrickfergus）地方議會今天投票決定，一條以前王子安德魯（Andrew）為名的街道將重新命名。
國王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）拔除胞弟安德魯的王子頭銜之後，「中東安特里姆」（Mid and EastAntrim）成為英國首個決定從街道名稱中移除這位前王子名字的地方議會。
本月稍早，查理三世正式因安德魯與性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係而剝奪其王室頭銜。
地方議會今天一致同意，將位於貝爾法斯特（Belfast）東北16公里的「安德魯王子路」（PrinceAndrew Way）重新命名。
支持此舉的地方議員史肯納（Aaron Skinner）今天告訴法新社：「安德魯．蒙巴頓（AndrewMountbatten ）不再代表卡里福古的價值觀。」
