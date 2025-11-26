快訊

8歲男童摔斷手後意外驟逝 母悲痛悼愛子：他的笑聲能把最糟一天變好

聯合新聞網／ 綜合報導
事發當日，馬修因手臂骨折送醫，沒想到後續身體急遽惡化，最終仍不幸離世。示意圖／ingimage
事發當日，馬修因手臂骨折送醫，沒想到後續身體急遽惡化，最終仍不幸離世。示意圖／ingimage

愛爾蘭威克洛郡一名8歲男童近日因身體突然惡化離世，消息震驚當地社區。孩子的母親希亞拉（Ciara Breen）含淚回憶，他是家中「最貼心、最會逗大家開心」的小男孩，如今卻永遠缺席，讓一家人陷入巨大的悲痛。

根據《太陽報》報導，這名男童名叫馬修（Matthew Breen），是五個孩子中的老三，平日和兄弟姊妹感情緊密。家屬表示，他在11月6日於學校意外摔傷，手臂出現兩處骨折，當天被救護車送往醫院。隔日回院準備手術時，他開始出現不適症狀，醫師替他開立藥物與類固醇，但當天馬修整日嘔吐，甚至呼吸愈來愈吃力。

家人原已安排在隔周就診肺部專科，但到了星期一，馬修的狀況急轉直下，呼吸突然停止。醫護全力搶救後將他轉送至都柏林的醫院並實施深度鎮靜與維生系統，但仍在11月17日宣告不治。

葬禮結束不久後，母親接受訪問時難掩哀痛，形容兒子是「看見誰難過，都會先上前安慰」的孩子。她說，馬修從不願讓任何人難堪，就算遭到捉弄，也總替對方找理由，怕別人受責備。家人也回憶，馬修特別疼愛年幼的弟妹，閱讀說故事、陪伴嬰兒，是他每天最期待的時光。

平日活潑好動的馬修，是足球狂熱者，也是利物浦隊的忠實球迷。最開心的時刻，莫過於和爸爸一起看球賽，或放學後在球場上奔跑玩耍。母親說，他總能把家裡逗得哈哈大笑，說笑話、惡作劇，是全家的快樂來源。

「他的笑聲能把最糟的一天變得好過一些，」母親哽咽地說，「我們還等不到答案，就先失去他了。」

為減輕家屬負擔，親友在網路上發起募款，外界也陸續獻上悼念與支持。馬修的母親則感謝所有人的幫助，並表示募款將用於孩子的喪禮費用。

