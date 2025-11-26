快訊

衣索比亞火山噴發 濃厚塵埃覆蓋村落、航班被迫取消

中央社／ 阿迪斯阿貝巴25日綜合外電報導
衣索比亞東北部火山海利古比山23日噴發。美聯社
衣索比亞東北部火山海利古比山23日噴發。美聯社

衣索比亞東北部海利古比火山（Hayli Gubbi）沉寂近1.2萬年後於上週末首度噴發，鄰近村落首當其衝，大量火山灰擾亂高空航線，迫使航班取消，火山活動今天逐漸平息。

美聯社報導，衣索比亞官員表示，火山灰落在阿法（Afar）地區的阿夫德拉區（Afdera）村莊，居民開始咳嗽，餵養牲畜的草地和水源也覆蓋上一層厚厚的灰燼。

氣象當局說，火山灰雲預計將於今天晚些時候消散，多家航空公司也被迫取消數十個原定飛越受影響地區的航班。

印度航空（Air India）表示，公司依據印度民航安全監管機構指示，昨天和今天取消了11個航班，其中大部分是國際航班，以檢查可能飛越受影響地區的飛機。

印度阿卡薩航空（Akasa Air）則取消過去兩天飛往吉達（Jeddah）、科威特（Kuwait）和阿布達比（AbuDhabi）等中東目的地的航班。

一名機場官員表示，今天至少有7個原定在印度首都新德里（New Delhi）英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）起降的國際航班遭取消，另有至少10多個航班延誤。

阿夫德拉區衛生官員穆沙（Abedella Mussa）表示，居民出現咳嗽症狀，阿法地區已派遣行動醫療團前往偏遠社區提供醫療服務。

另一名官員指出，動物無法找到乾淨的水源或草地。「許多牲畜無法飲食乾淨的水和草，因為都被火山灰所覆蓋，特別是受到衝擊的兩個聚落。」

衣索比亞阿迪斯阿貝巴大學（Addis AbabaUniversity）地質學家艾耶勒（Atalay Ayele）說，衣索比亞位於活躍的裂谷系統上，火山活動與地震頻仍，因此會出現這類噴發。

他告訴美聯社：「這是海利古比火山逾萬年來首次記錄到噴發，可能會持續一小段時間，然後停止，直至下一個周期。」

印度氣象局（IMD）表示，火山灰雲正朝中國方向移動，印度天空預計將在格林威治時間14時前恢復晴朗。

氣象局補充說，火山灰雲從衣索比亞一路飄向紅海（Red Sea）、葉門、阿曼、阿拉伯海（ArabianSea），接著來到印度西部和北部。

