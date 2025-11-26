號稱日本最高摩天輪停擺 全數乘客於深夜脫困
位在日本大阪府吹田市的商場EXPOCITY內的大型摩天輪，號稱是全日本最高的摩天輪。這座摩天輪昨天傍晚疑似受落雷影響而緊急停止，全部的乘客在事發9小時後，於今晨脫困。
共同社與日本放送協會（NHK）報導，這座摩天輪名為OSAKA WHEEL，設有72個車廂，於昨天下午5時40分左右緊急停止。
事發之後有9個車廂、共約20名乘客仍在車廂內，工作人員因此以手動方式，把車廂轉到接近地面處，以便救出乘客。
不過，當地消防人員當天晚間9時過後趕到現場時，仍有12名乘客未脫困。消防單位因此出動雲梯車救援，並在摩天輪緊急停止約9小時過後，於今晨2時40分左右前，救出全部的乘客。
消防單位表示，這起事件未傳出有人受傷。
營運摩天輪的公司說明，驅動摩天輪的系統疑似受到落雷影響發生故障，並停止運作，將詳查原因。
根據摩天輪營運公司的官網資訊，OSAKA WHEEL最高的部分達到約123公尺，號稱是「日本最高」的摩天輪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言