德國一家四口遊伊斯坦堡亡 土媒：疑殺蟲劑中毒

中央社／ 伊斯坦堡25日綜合外電報導

土耳其媒體今天報導，一個來自德國的一家四口今年11中旬在伊斯坦堡度假期間身亡，死因是遭一種用於處理蟲害的氣體毒害。

獨立媒體Halk TV與新聞網站T24引述今天提交給檢察官辦公室的驗屍報告指出，雖然他們食用的食物中未發現危險物質，但調查「檢測到高濃度的磷化氫氣體」。

這項發現似乎證實了波伽克（Servet Bocek）一家是因接觸到下榻飯店所使用的有毒殺蟲劑而身亡的說法。

報告補充表示，「已找到證據顯示飯店使用了這種化學產品」，並指出有「確鑿證據」證明這家人「死於磷化氫氣體」。

這家人在11月12日開始出現身體不適後，4名成員在幾天內相繼身亡，其中年齡分別為3歲和6歲的幼童最先不治，接著母親與父親也相繼過世。

法新社報導，調查人員最初懷疑是食物中毒，因為這家人在身亡前曾到訪觀光區奧塔科伊（Ortakoy）品嚐街頭小吃。

不過這項懷疑隨後很快就被排除，因為土耳其媒體報導，一家人下榻的飯店正在處理床蝨問題，據信殺蟲劑氣體是透過浴室的通風管道滲入他們的房間。

這間未公開名稱的酒店位於伊斯坦堡舊城區附近的法提區（Fatih），於15日因另外兩名房客出現類似症狀被送醫而疏散，16日酒店被封鎖，並有11人遭到逮捕。

家人 飯店 酒店

相關新聞

衣索比亞火山噴發 濃厚塵埃覆蓋村落、航班被迫取消

衣索比亞東北部海利古比火山（Hayli Gubbi）沉寂近1.2萬年後於上週末首度噴發，鄰近村落首當其衝，大量火山灰擾亂...

以為離世卻在棺材內「動了」 泰老婦遭家屬誤判死亡差點火化

泰國日前一名老婦人被家屬送進寺廟準備火化，正當負責人向家屬解釋如何取得死亡證明時，她卻突然在棺材內動了起來。工作人員聽到...

雷諾瓦描繪親情罕見畫作 巴黎拍賣145萬歐元落槌

法國印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）一幅罕見、描繪其子與保母的畫作，今天在巴黎德魯奧（Dr...

日本最新跑步法「江戶跑」爆紅…預防失智 年輕人狂學移動超省力

近日，日本一股名為「江戶跑」（江戸走り）的跑步姿勢在Instagram和TikTok上爆紅，這是一種源於日本江戶時代的獨特跑步方式，這種跑法究竟...

「讓我再見父母一面」北韓亮麗女軍人被性侵殺害 3高中生遭立即處決

北韓青少年犯罪事件不斷增加，近期更傳出一件駭人聽聞的命案，3名高三男學生涉嫌性侵一名歸鄉的女軍人，3人犯後擔心身分曝光甚至下手殺害女軍人。雖然3名涉案男高中生...

韓17歲高中生痙攣發作遭14家醫院拒收 心臟驟停身亡

韓國釜山一名高三男生上月突發痙攣，急救隊聯繫14家醫院均遭拒絕，最終在第15家醫院確認可接收時其已陷入心臟驟停，惟經搶救無效身亡。

