日本熊本地震傳1傷 駕駛撞3公噸落石逃過一劫
日本熊本縣昨晚發生測得最大震度5強的地震後，目前傳出1人受輕傷之外，縣內也有建物受損。有名駕駛於地震發生後，在開車途中撞上重達3公噸的落石，所幸這名駕駛並未被砸中。
綜合日本電視台（Nippon TV）與日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，熊本縣阿蘇地區昨晚6時1分左右發生規模5.8的地震，熊本縣產山村測得最大震度5強，熊本縣阿蘇市與大分縣竹田市觀測到震度5弱。
一輛小轎車昨晚在地震後，撞上產山村道路的巨大落石，且車頭嚴重受損。開車的駕駛表示，「我當時正在返家途中，我看到大塊落石，以為有岩石掉落…不過我留意到時已來不及，（車子）撞上石頭轉了一圈」。
阿蘇警察署表示，一塊重達3公噸200公斤的岩石掉落，上述轎車就是撞上這塊岩石。
阿蘇地區昨晚6時過後又相繼發生地震，截至今天上午4時前，測得29次震度1以上的地震，其中昨晚10時左右出現的地震使熊本縣阿蘇市與南阿蘇村，以及大分縣竹田市觀測到震度4的搖晃。
阿蘇市府表示，有一名70多歲女性因為這起地震受到驚嚇，而在自家跌倒，所幸傷勢輕微。
另外，熊本縣內有建物受損，產山村公所1樓有部分天花板崩落之外，阿蘇市有建築物的圍牆受損且屋頂瓦片掉落。
此外，產山村公所也透過社群媒體公布，縣道40號有部分路段出現落石，暫不開放通行，並呼籲民眾改道。
日本氣象廳昨晚提醒民眾注意落石與山崩，未來一週內，尤其是接下來2、3天內，留意可能再次發生5強程度地震。
