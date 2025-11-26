北海道夜路突遇巨熊迎面直衝威嚇 駕駛嚇傻發抖忘了怎麼倒車

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名駕駛在北海道晚上遇棕熊護幼威嚇，作勢攻擊。 圖／Ingimage
一名駕駛在北海道晚上遇棕熊護幼威嚇，作勢攻擊。 圖／Ingimage

根據日媒「FNN」報導，北海道歌志內市23日晚間，一名駕駛行經黑暗山路時，車燈前方突然竄出一頭體長約2公尺的巨型棕熊，朝車子的方向衝來。畫面中可聽見車內乘客連喊「好可怕、好可怕！牠要攻擊我們了」，駕駛因過度緊張，慌了手腳，一度無法倒車。

事情發生在晚上9點多，事後該駕駛說，自己住在當地46年，從來沒有遇過這種情況，「當時只想要趕快倒車離開，但實在太緊張，怎麼轉都不對」、「如果當下沒有倒車，真的可能會被攻擊」。影片上也可清楚看到這頭巨大的棕熊身後，跟著兩隻小熊。

與此同時，秋田市也面臨前所未有的熊出沒潮。當地電視台調查發現，從22日起的三連休短短三天內，市區就接獲超過50件熊隻目擊通報，甚至知名觀光區也因此人潮銳減。監視器畫面拍到，一頭熊大搖大擺從圍牆後走出，穿過道路後逕自進入大門敞開的民宅庭院，該地距離小學僅咫尺之遙，讓居民十分不安。

頻繁的熊出沒已嚴重影響日常生活，不少秋田市民受訪時坦言，現在「連倒垃圾都要結伴同行」，晚上孩子補習回家必須由家長接送，公園更幾乎看不到人影。地方政府也提醒居民提高警覺，避免在清晨與傍晚熊隻活動頻繁的時間點外出，並呼籲只要看到疑似熊的蹤影都要儘速通報，以降低人熊衝突的風險。

熊出沒 棕熊 北海道 秋田 熊害 日本

