雷諾瓦描繪親情罕見畫作 巴黎拍賣145萬歐元落槌

法國印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）一幅罕見、描繪其子與保母的畫作，今天在巴黎德魯奧（Drouot）拍賣會上以145萬歐元（約168萬美元、新台幣5328萬元）落槌。

路透社報導，這幅畫作於1895年左右完成，題為「孩子與玩具—嘉比耶與藝術家的兒子尚」（Childwith Toys - Gabrielle and the Artist's Son, Jean）。雷諾瓦其後將作品贈與他唯一門生、也是摯友的波多（Jeanne Baudot），此後一直由她的家族所保存。

雷諾瓦是19世紀末革新藝術的印象派運動領袖人物。

相較於莫內（Claude Monet）「乾草堆」（Haystacks）系列之一於2023年締造1億1070萬美元的印象派作品紀錄，雷諾瓦這次拍賣成績還算適中。

這幅畫作主角是雷諾瓦的兒子尚雷諾瓦與保母嘉比耶．瑞納爾（Gabrielle Renard）。拍賣師若隆．德雷姆（Christophe Joron-Derem）表示，嘉比耶是雷諾瓦最喜愛的模特兒之一，曾出現在近200幅作品中。

若隆．德雷姆說：「這是一幅充滿親密氣息的大師之作。我們可以看到尚與嘉比耶溫柔而深刻的互動，嘉比耶懂得如何安撫孩子，使雷諾瓦能順利作畫。」

法新社報導，尚雷諾瓦出生於1894年，日後成為享譽國際的電影導演，1975年獲頒奧斯卡終身成就獎，1979年以84歲高齡辭世。