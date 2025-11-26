英國擬對過夜旅客徵稅 拓展地方財源

快訊

中央社／ 倫敦25日專電

英國政府今天宣布，倫敦、利物浦、約克、曼徹斯特等觀光旅遊產業興盛的英格蘭大城，將可向過夜旅客徵收城市旅遊稅，以拓展地方基礎建設和經濟發展財源。

巴黎、紐約、東京、巴塞隆納等國際觀光大城已有類似措施。英格蘭擬開徵的城市旅遊稅僅適用「市長」（mayor）級大城區，例如大倫敦地區（GreaterLondon）、利物浦城市地區（Liverpool CityRegion），目前總計14個。

值得一提的是，英國的蘇格蘭和威爾斯已確定將分別於2026年和2027年開徵城市旅遊稅，由各城市自行訂定施行日期、稅率、徵收方式等細節，而英格蘭則是今天才啟動為期12週的公眾諮詢程序，產業界、社區代表等利害相關方至明年2月18日止，可對規劃中的城市旅遊稅施行細節表達意見。

在涵蓋美國、英國、加拿大、法國、德國、義大利和日本的七大工業國集團（G7）之中，英國堪稱特例，在今天以前遲未對英格蘭境內地方政府下放權限、允許直接向旅客徵收城市旅遊稅。

在此之前，英格蘭各城市需透過設置「旅宿業改良區」（ABID）等間接措施，向旅宿業者徵稅，以拓展觀光旅遊基礎建設財源。

英國財政部明天將宣布新一年度中央預算案，各界關注政府打算如何在避免增加民眾和業者稅賦負擔、擴大公共支出財源，以及減少財政赤字之間取得平衡。地方政府則持續爭取更多的財政自主和徵稅權限下放，以及提高各名目稅收留供地方政府運用的百分比。

英國住房、社區暨地方政府事務部今天表示，地方政府將可自行決定如何對使用英格蘭境內旅館、民宿、度假小屋等各類型旅宿服務的過夜旅客徵稅，對象包含本國籍和外國籍旅客。

官方估計，英格蘭每年可吸引超過1億3000萬人次的過夜旅客；倫敦去年的過夜旅客人次約為8900萬。

參考世界各地既有或即將實施的旅遊稅制，徵收可採固定費用或百分比制（例如蘇格蘭愛丁堡市將以住宿費用的5%為徵收稅率），對象可以是每人或每房每晚，並可按住宿場所等級、所在區域等標準，進一步作細部劃分。

隸屬英格蘭各大城市的區域政府已表態，希望旅遊稅收能公平分配。大倫敦地區地方政府協會（LondonCouncils）今天表示，徵收旅遊稅是地方政府爭取近10年的權限，地方政府將與大倫敦市政府和中央政府合作，確保大倫敦地區居民和觀光旅遊相關產業都能獲益。

不過，協會強調，任何稅收皆應有相當比例是留給各區域政府運用，以確保遊客較多、相關產業較發達的區域有足夠資源，可用於投資在地建設，以緩解各項服務面臨的壓力，並實質促進經濟成長。剩餘稅收則可公平用於其他區域，以支持大倫敦地區整體公共服務和經濟增長。

倫敦 英國

