整治德里嚴重空污 印度總理府推廣電動車

中央社／ 新德里25日專電

印度德里國家首都區（NCR）的空氣品質不見改善，總理辦公室下令打擊造成污染的車輛，並指示官員擴大德里的電動車生態。

隨著天氣變冷，德里空氣污染的情況也變得嚴重，整體空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）衝破350，達到「極差」等級，羅希尼（Rohini）、安南維哈（Anand Vihar）、賈漢吉普里（Jahangirpuri）等地的AQI更飆破400，空污情況極為嚴重。

資料顯示，本季的空污主要來源之一仍由交通導致，單看11月1日到22日這段期間，就有14%到20%的空污源自於此。

在德里整體AQI連兩週處於「極差」的情況下，總理辦公室召開會議，下令要加速朝電動車轉型邁進、擴大電動車充電網絡、加強執法力道。

總理辦公室召開會議時提出的數據顯示，NCR有37%的車輛，在排氣上不符現行法規，有關單位的官員已收到指示，要加強對那些會造成嚴重污染的車輛進行檢查。

會中討論的其中一大重點，與擴大德里的電動車生態有關，中央政府希望德里路上的電動車數量能增加，因此指示官員確保電動車的充電裝置、補貼方案等措施能加速推進，讓民眾減少對汽、柴油車輛的倚賴。

知情人士告訴今日印度（India Today），總理辦公室正直接監督此事，未來幾天還有可能加強行動力道。

印度快報（The Indian Express）今天指出，德里（4輪）電動車、油電混合車的普及率低，今年1到10月掛牌數為1萬7942輛，但汽、柴油車卻有12萬7099輛掛牌上路。

印度將AQI空氣品質指標分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

德里受農業廢棄物燃燒、車輛排放等因素影響，近期AQI一直在「極差」、「嚴重」兩個等級間波動，包括政府機關、私人企業，本週起都被要求讓半數員工居家辦公，以降低人員通勤時可能帶來的空污。

