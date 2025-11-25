快訊

習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

停火露曙光？美官員稱烏克蘭「已同意和平協議」 烏方喊月底前達成

金礦公司涉嚴重破壞環境 吉爾吉斯逮捕中籍執行長

中央社／ 比許凱克25日綜合外電報導

中亞國家吉爾吉斯的社會日益關注中國在當地影響力之際，吉國當局今天表示，已逮捕一間金礦企業的中國籍執行長，該公司被指控造成「大規模」環境破壞。

法新社報導，中國近年對鄰國吉爾吉斯大舉投資數以億計美元，為大型基礎設施計畫提供資金，並在當地擴張採礦事業以取得關鍵礦產。

中國與吉爾吉斯指出，兩國的合作關係對雙方都有利，但一些吉國民眾抱怨，中國勞工與企業湧入造成物價上漲和汙染惡化。

吉爾吉斯國安機構透過聲明指出，Kemin ResourceGroup執行長本月20日遭到逮捕，此人管理的礦場被指控破壞數以千計平方公尺的土地，並向當局提供錯誤資訊。

聲明還談到：「這座礦場的活動…造成特別大規模的破壞。」

吉爾吉斯媒體今年稍早報導，當地居民曾抱怨礦業探勘作業汙染水源、威脅觀光業生計且可能加速冰河融化。

北京當局尚未評論此事。

不到兩週前，吉爾吉斯北部的中國與吉國建築工人才爆發過衝突，助長了吉國社群媒體上的反中情緒。

吉爾吉斯 黃金 中國人
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

影／烏樹林廢棄物暫置場火災「人為縱火」？環衛專家：不划算

礦產協議2.0？外媒曝美國強推28點和平計畫 逼澤倫斯基「這天前」簽字

陸與吉爾吉斯外長首次戰略對話 吉方：恪守一中、支持聯大2758號決議

永續教育 淡水新市國小走讀神祕古老水源古蹟

相關新聞

「讓我再見父母一面」北韓亮麗女軍人被性侵殺害 3高中生遭立即處決

北韓青少年犯罪事件不斷增加，近期更傳出一件駭人聽聞的命案，3名高三男學生涉嫌性侵一名歸鄉的女軍人，3人犯後擔心身分曝光甚至下手殺害女軍人。雖然3名涉案男高中生...

日本最新跑步法「江戶跑」爆紅…預防失智 年輕人狂學移動超省力

近日，日本一股名為「江戶跑」（江戸走り）的跑步姿勢在Instagram和TikTok上爆紅，這是一種源於日本江戶時代的獨特跑步方式，這種跑法究竟...

韓17歲高中生痙攣發作遭14家醫院拒收 心臟驟停身亡

韓國釜山一名高三男生上月突發痙攣，急救隊聯繫14家醫院均遭拒絕，最終在第15家醫院確認可接收時其已陷入心臟驟停，惟經搶救無效身亡。

芬蘭力抗經濟衰退、失業率飆高 今年奪全球最幸福國家8連霸

嚴峻的經濟逆風正讓這個全球最快樂國家感受到寒意。然而，即使已失業1000天，33歲的帕洛馬（Juho-Pekka Pal...

日本熊本地震規模上修5.8、最大震度5強 未來一周留意餘震

日本熊本縣阿蘇地方今天傍晚發生規模5.8、最大震度5強地震。日本氣象廳晚間召開記者會，提醒民眾注意落石與山崩，未來一週內...

歐盟法院裁定出爐！成員國須互相承認同婚登記 判決理由曝光

歐洲聯盟法院今天裁定，歐盟國家必須承認在其他成員國登記的同性婚姻。此案源於兩名波蘭男同志的申訴，他們在德國結婚，但搬回波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。