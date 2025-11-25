日本最新跑步法「江戶跑」爆紅…預防失智 年輕人狂學移動超省力

近日，日本一股名為「江戶跑」（江戸走り）的跑步姿勢在Instagram和TikTok上爆紅，這是一種源於日本江戶時代的獨特跑步方式，這種跑法究竟隱藏著什麼樣的科學原理和文化奧秘，讓其得以在日本年輕一代之間掀起模仿熱潮？

最近日本年輕人之間興起一股名為「江戶跑」（江戸走り）的熱潮，這是一種源於日本江戶時代的跑步方式。而這一爆紅動作的創作者——大場克則，現年61歲的他早在2013年就開始研究「江戶跑」。

研究「神足步法術」的起源

當時，大場先生參加100公里馬拉松中途受傷退賽後研究如何跑完100公里，但他沒有選擇去跑步學校，反而被古代武術家的理念所吸引。他開始在圖書館研究相關資料，找到關於「神足步法術」的資訊後，又參考浮世繪版畫，從畫像中推敲出當時「彎腰前傾，用腳尖走路」的方式，並融合自己的思考，加以改造。

「江戶跑」的特點是左手微張向上，右手握拳向下，身體不面向正面，而是直接向側面移動的跑法。這種姿勢與動漫中人物跑步時的姿勢有著共同特徵，大場先生在朋友推薦下看了《鬼滅之刃》，發現其中一位名叫鱗瀧的武術家，跑步姿勢「手臂都不揮動，動作流暢」令他印象深刻。

大場先生解釋，這種跑法的基礎是利用重力。將重心稍微前傾，身體就會自然開始下墜，然後利用這股下墜力將雙腳向後蹬，就能向前跑。而且這樣跑步「不用揮舞雙臂也能跑」，因為它依靠重力比依靠肌肉力量要容易得多。理想的跑步方式就是克服「對下墜的恐懼」，並在可控範圍內持續下墜。

呼吸技巧與跑步方式的變遷

大場先生也分享了他對跑步時呼吸技巧見解。他指出，神速行走技巧的原則之一是「蓄力」，其核心在於「將能量儲存在丹田（重心），並釋放頸部、腹部和腳趾的緊張感」。他將此理解為將注意力集中在身體重心，同時使全身放鬆，所以呼吸無疑是其中一項重要的原則。

至於不同時代跑步方式的差異和變遷，大場先生個人認為，江戶時代人們跑步來送遞信件屬於一種「手段」，信差文化消失後，運動方式也向西式轉變，等到1909年馬拉松興起，「跑步作為運動」被引入時，信差時代的跑法已消失，西式跑法就此確立。

影片爆紅 深受年輕一代歡迎

大場先生會將自己的研究過程記錄下來，以影片的形式發佈到社交平台上，出乎意料地獲得很多人的關注。有日本年輕人發現「江戶跑」被利用在在長走廊移動時會非常省力，甚至有人表示即使拿著很多行李，但用「江戶跑」的方式行走，還感覺很輕鬆。

至今「江戶跑」影片的總播放次數已經突破了2億7千萬次，成為日本年輕一族中流行的的現象級文化趨勢，對此，日本的富士電視台也對大場先生進行了採訪。

大場先生表示，目標是讓「江戶跑」在未來一百年內得以傳承，特別是透過加入「橫向跑」、「急轉彎」等技巧，令跑法在日常生活中更具趣味性和適用場景更多。

突破困難 證明跑法的實用性

大場先生指出，江戶時代跑法的核心是「放鬆全身」，與現代的肌肉訓練完全相反。雖然當時人們運動量大，但他認為這個方法放在現在仍然有助於長跑和老年人輕鬆運動，甚至可以預防老人失智症。但研究難點在於他花費四五年才意識到，當時「走路」和「跑步」的界線模糊，難以理解文獻中所謂的「正常」跑法。

他眼前的目標是重現當時的跑步方式，他計劃在三天內跑完江戶到京都之間約500公里的路程。因為江戶時代文獻記載當時「每天跑160公里左右是正常的」，他希望親自嘗試以證明這是可行的。此外，他還希望能有文獻研究者和運動生理學專家觀察他的動作，進行學術評估和驗證，糾正兩者的差異，更方便用於研究。

