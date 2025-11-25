快訊

韓17歲高中生痙攣發作遭14家醫院拒收 心臟驟停身亡

香港01／ 撰文：韓學敏
南韓在地醫院示意圖。 美聯社

韓國釜山一名高三男生上月突發痙攣，急救隊聯繫14家醫院均遭拒絕，最終在第15家醫院確認可接收時其已陷入心臟驟停，惟經搶救無效身亡。

據韓聯社報導，釜山一名17歲高三男生在校園裏突然倒地抽搐，被趕到的醫護人員評估為緊急患者送療，卻遭多家醫院拒絕，並在輾轉奔波1小時18分鐘後死亡。

韓國國會22日披露的急救記錄顯示，10月20日6時17分，釜山一所高中撥打119急救電話稱，一名男生倒地並出現劇烈痙攣，但仍有呼吸。急救隊於6時33分抵達現場並連續聯繫海雲臺白醫院、釜山大學醫院等機構，均以「無兒科重症診療能力」等理由推諉。

患者在救護車內搶救時病情惡化，7時25分心臟驟停，7時35分才被第15家大同醫院接收，距離報警已過去1小時18分鐘，經搶救後仍宣告不治。

事件曝光後在韓網引發爭議，專家指出韓國兒科醫師長期短缺、夜間及假日值班人力不足，綜合醫院往往以「無兒科」為由推諉，導致類似悲劇屢見不鮮。

文章授權轉載自《香港01》

南韓 釜山 兒科 高中生
