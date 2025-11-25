芬蘭力抗經濟衰退、失業率飆高 今年奪全球最幸福國家8連霸

快訊

中央社／ 赫爾辛基25日綜合外電報導
嚴峻的經濟逆風正讓這個全球最快樂國家感受到寒意。然而，即使已失業1000天，33歲的帕洛馬（Juho-Pekka Palomaa）並未因此被芬蘭當前的困境擊倒。

路透社報導，芬蘭正面臨經濟停滯、失業率攀升及公共財政壓力，但今年仍在「世界幸福報告」（World Happiness Report）中，連續第8年榮獲全球最快樂的國家。

專家說，芬蘭獲此殊榮，福利國家的健全制度功不可沒，但隨著高齡人口帶來的社會成本激增，政府如今已開始縮減相關福利。

帕洛馬說：「我很感激芬蘭有社會安全網與社會保障能在經濟上支撐我…所以我也許沒有比以前更不快樂。」他日前自備食物，在國會階梯上抗議，紀念自己失業1000天。

這名前影音製作人已投入無數求職申請，歷經11次面試都未錄取，他說：「但我覺得自己其實很難改變目前的狀況。」

芬蘭高度仰賴出口的經濟，自2014年諾基亞（Nokia）手機業務崩盤以來便舉步維艱。諾基亞曾是歐洲最具價值企業，但在觸控式智慧手機轉型上失策後急速衰退。

鄰國俄羅斯因烏克蘭戰爭受到制裁，也連帶衝擊芬蘭出口與觀光產業，加上關稅與全球貿易局勢不穩，更增添挑戰。

芬蘭銀行（Bank of Finland）預估，今年經濟成長率為0.3%，低於2024年的0.4%。根據芬蘭統計局（Statistics Finland）公布的資料，芬蘭失業率在歐盟數一數二高，10月攀升至15年來新高，達10.3%。其中，15至24歲年輕人失業率則高達22.4%。

然而，幸福不僅僅與經濟有關。

「世界幸福報告」創始主編、榮譽教授赫利威（John Helliwell）表示，調查中人們給出的生活評價，更受到韌性，以及「在困難時期能集體、建設性應對」等能力影響，而非國家經濟狀況。

他說：「當然，芬蘭的韌性非常高。」

芬蘭 失業 經濟衰退 高齡化 Nokia 智慧手機
