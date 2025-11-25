日本熊本地震規模上修5.8、最大震度5強 未來一周留意餘震
日本熊本縣阿蘇地方今天傍晚發生規模5.8、最大震度5強地震。日本氣象廳晚間召開記者會，提醒民眾注意落石與山崩，未來一週內，尤其是接下來2、3天內，留意可能再次發生5強程度地震。
根據日本氣象廳資料，地震發生在下午6時1分，震央位於熊本縣阿蘇地方，地震規模從先前的5.7上修至5.8，震源深度也從10公里更新為9公里。熊本縣產山村觀測到最大震度5強，熊本縣阿蘇市及大分縣竹田市也觀測到震度5弱。台積電熊本廠所在的菊陽町震度3。
氣象廳地震火山部地震海嘯監視課課長海老田綾貴表示，這次地震是在地殼淺部發生的橫向斷層活動，截至晚間7時為止，已經發生9次震度1以上餘震。
他表示，從防災面向來看，這次地震沒有引發海嘯，但是搖晃強烈的地區發生落石、山崩的危險性升高，後續如果發生餘震或降雨，需要特別留意。
海老田指出，根據過往統計，此地區平均每年出現一次規模4左右地震，這次地震相對較大，且因震源相當淺，體感顯得更強。
他表示，這次搖晃強烈的地區，未來一週內要留意可能再次發生最大震度5強左右的地震。此外，阿蘇地區在1975年曾發生過一次規模5.5地震，並在大約1天之後發生規模6.1地震，因此不排除未來可能發生更強規模地震。
至於這次地震是否與火山活動相關，海老田表示，「阿蘇山等周邊火山沒有出現變化」，否認兩者關聯。
