歐盟法院裁定出爐！成員國須互相承認同婚登記 判決理由曝光

中央社／ 華沙25日綜合外電報導
歐洲聯盟法院今天裁定，歐盟國家必須承認在其他成員國登記的同性婚姻。 示意圖／路透社
歐洲聯盟法院今天裁定，歐盟國家必須承認在其他成員國登記的同性婚姻。此案源於兩名波蘭同志的申訴，他們在德國結婚，但搬回波蘭時，兩人的同性婚姻不被承認。

路透社報導，歐洲聯盟法院（Court of Justice of theEuropean Union，CJEU）應波蘭法院要求，做出具法律約束力的裁定，因兩名男性對波蘭不承認他們在德國的同志婚姻登記提出申訴。

根據法新社及法國世界報（Le Monde），這對男同志其中一人擁有德國國籍，兩人曾住在德國，2018年在柏林結婚。

但當這對男同志試圖搬回波蘭，並申請在當地登記結婚時，卻遭波蘭當局拒絕，理由是波蘭法律不允許同性婚姻。

對此，歐洲聯盟法院今天裁定：「涉案配偶為歐盟公民，在行使自由移動權及返回原籍成員國時，享有在成員國境內移居和過正常家庭生活的權利。」

歐洲聯盟法院表示：「此類拒絕違反歐盟法律。不僅侵犯自由移動和居住的權利，也侵犯私人及家庭生活受尊重的基本權利。」

