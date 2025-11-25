台灣藝術家英國發光 曼徹斯特2展會同步揮灑

英格蘭前3大城市之一曼徹斯特（Manchester）近期有2場大型當代藝術展會，總計15名台灣藝術家和團隊呈現類型、風格多元的作品，展現台灣在國際藝文重地英國持續擴張版圖。

英國唯一以亞洲為主題的當代藝術盛事「曼徹斯特亞洲三年展」（Asia Triennial Manchester, ATM）今年為第6屆，為期1個月，舉行至12月4日。

展演活動橫跨曼徹斯特市美術館（Manchester ArtGallery）、曼徹斯特最大藝文影劇中心HOMEManchester、東亞與東南亞當代藝術中心eseacontemporary，以及曼徹斯特都會大學（ManchesterMetropolitan University, MMU，或譯為曼徹斯特城市大學）藝廊等數大場地，期間呈現來自台灣8個團隊及藝術家的作品。

ATM由MMU主辦，今年邀請來自台灣的策展人林宏璋領銜，召集來自荷蘭、日本、香港、英國等地策展人及研究員共同組成「策展議會」，以「跨價值」（Transvaluation）為主題，共同策畫呈現超過30位各國藝術家的作品。

策展團隊表示，作為一個概念，「亞洲」過往僅從與歐洲的互動建構而成，「跨價值」則著重突破地緣政治的桎梏，試圖呈現更加靈活、流動的亞洲形象，避免落入固定的身分界定和歷史曲解。

團隊認為，曼徹斯特作為資本主義、工業現代性與共產主義歷史搖籃之一，歷來見證工業暴力、城市轉型及社會不穩定。加上受氣候災難啟發，此次ATM進一步研究了人類世（Anthropocene）如何使「價值」在人類、動物和非人類系統之間，被分配、賦予與共享的方式趨於複雜。

「人類世」是一種理論概念，指的是由人類活動主導，對地球生態系統和氣候造成重大、甚至不可逆影響的地理年代，一般認為可由18世紀後半、源於英國的「工業革命」起算。

在文化部黑潮計畫支持下，ATM展出台灣藝術家侯淑姿、姚瑞中、張乾琦、涂維政、許懿婷的經典作品，以及藝術家許家維的5頻道錄像裝置新作「橡膠球」。

「橡膠球」透過對荷蘭在印尼殖民時期的調查，揭示「現代性」、科技、技術與藝術如何作為鎮壓工具，為殖民者發揮作用。許家維運用人工智慧技術，重新加工保存於荷蘭的影像檔案資料，融入印尼民間傳說。

台灣原民藝術家東冬．侯溫及其團隊的儀式演出，則為展覽揭開序幕。透過編織、儀式、音樂、舞蹈等以身體實踐「價值轉換」的過程，藝術家試圖推翻規範性的價值觀，並在跨地域的思考脈絡下，探索「原民性」的性別政治。

ATM另推出導演蔡明亮短片影展「走走．拍拍．停停」（Temporal Landscapes），在HOME影城、MMU的SODA（數位藝術學院）電影院等地放映，作品聚焦捕捉亞洲的「非家園感」，以及蔡明亮的「離散」視角與華語語系身分認同。

除了ATM，21至23日在曼徹斯特中央展會中心（Manchester Central）舉行的曼徹斯特藝術博覽會（Manchester Art Fair），也有7位生長或定居於台灣的藝術家參與。

由LEXPO Taiwan和策展人張惟婷策畫，透過名為「流光顯影：從內在心流到文化織錦」的群展，這7位跨領域藝術家今年在曼徹斯特藝博會首次亮相，他們分別是王梓怡、楊士宏、林俞槿、PhyllisChua、Billy Degas Lo、DEREX Chu和Paulina Cheung。

成立於2020年的LEXPO Taiwan是以台北為根據地的跨國藝術平台和藝廊，以向國際推介台灣藝術為主要任務。張惟婷表示，此次策展以「心流、色彩與身分」為核心，透過藝術家高飽和的色彩表達、對內在世界的探索療癒，以及多媒材的跨界實踐，共同編織出台灣蘊含的強大生命力、多元性與文化韌性。

張惟婷說，台灣的「文化融合」是「多中心的流動」，這也展現在7位藝術家雖然出身背景與運用的媒材迥異，卻能在追尋「內在心流」的過程中產生共振，最終織成飽含生命力與韌性的「文化織錦」，而這張織錦也反映台灣當代藝術對內在安穩與精神療癒的集體探索。

在曼徹斯特藝博會，聚焦台灣的「流光顯影：從內在心流到文化織錦」呈現圖案藝術、浮水畫、噴畫、攝影、雕塑、各式多媒材作品等。