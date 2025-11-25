快訊

台男遭美通緝！涉及洗錢、非法賭博 搭遊輪赴菲律賓被捕

中央社／ 馬尼拉25日專電
一名被美國通緝的台灣籍男子，最近搭乘遊輪從高雄前往菲律賓北部港口時，遭菲律賓移民局（BI）幹員逮捕。示意圖／AI生成
一名被美國通緝的台灣籍男子，最近搭乘遊輪從高雄前往菲律賓北部港口時，遭菲律賓移民局（BI）幹員逮捕。示意圖／AI生成

一名被美國通緝的台灣籍男子，最近搭乘遊輪從高雄前往菲律賓北部港口時，遭菲律賓移民局（BI）幹員逮捕。

菲律賓移民局今天表示，現年54歲的蔡姓台男曾擁有美國籍，因美國發布的逮捕令被列入國際刑警組織（INTERPOL）通報名單，屬於在逃通緝犯。

移民局經核對資料，22日派員登上遊輪將他逮捕，現正依照INTERPOL通報與菲律賓移民法規，進行遣送程序。據了解，原則上蔡男會被遣送台灣，但如果美方向菲律賓提出要求，則會遣送美國。

蔡男因涉及洗錢及非法賭博，而遭美國通緝。

移民局局長維亞杜（Joel Anthony Viado）警告，菲律賓不是外國逃犯的避風港，並強調，移民局將持續強化與國際執法機關的合作，以進一步鞏固邊境管控與國家安全。

移民 菲律賓 美國 通緝 台灣人 洗錢 賭博
泰國南部持續洪災 醫院氧氣供應不足病人緊急轉院

泰國南部10個府持續遭受大規模洪災，淹水仍未消退，今天傳出有醫院的氧氣供應只能維持到明天，當局正緊急調派軍機協助重症病人...

全球每10分鐘1女遇害 多由家人或伴侶下手

聯合國今天表示，2024年全球平均每10分鐘就有1名女性命喪親近之人之手，並指出在打擊「殺害女性」（femicide）方...

東京衝撞行人釀1死10傷 嫌犯2分鐘偷車犯案

日本東京足立區昨天發生汽車衝撞行人、造成11人死傷的肇逃事件。警方逮捕的嫌疑人從一家汽車經銷店偷走肇事車輛。調查顯示，從...

韓國濟州牛島暴衝事故造成3死 開放租車進入引議

韓國濟州市牛島昨天發生一輛租車一下船就暴衝撞到行人的事故，造成3人死亡、10人受輕重傷，因此也引起爭議與討論，是否要繼續...

17歲女遭前度闖屋刺殺！母同被攻擊致重傷 8歲弟睹慘案靠1招保命

英國發生駭人兇殺案。

英國發生駭人兇殺案。

