東京衝撞行人釀1死10傷 嫌犯2分鐘偷車犯案

日本東京足立區昨天發生汽車衝撞行人、造成11人死傷的肇逃事件。警方逮捕的嫌疑人從一家汽車經銷店偷走肇事車輛。調查顯示，從他走進店裡到偷車逃走只花2分鐘。警視廳目前認為需要慎重判斷男子的刑事責任能力，尚未公開其姓名。

日本東京放送電視台（TBS）、每日新聞報導，根據被肇事車輛撞上的前車行車記錄器畫面，可看到一輛白色車輛從後方疾駛而來，毫無減速地撞上一輛貨車與一輛警方巡邏車。肇事車的引擎蓋都被撞凹。車內男子打開車門後，跳下車迅速逃逸。

在駕駛棄車逃逸之前，先在足立區役所前撞上一名20多歲女性，又於人行道撞上一名80多歲男性。80多歲男性隨後死亡，20多歲女性意識不明、傷勢嚴重，另有9名男女受到輕重傷。

肇事汽車最後在撞上貨車等車輛後停下，調查發現，事故現場沒有煞車痕跡。

警視廳以涉嫌在汽車經銷店偷走肇事車輛的嫌疑，逮捕住在足立區的37歲男子，目前正在以涉嫌違反道路交通法（肇事逃逸）及自動車駕駛處罰法（危險駕駛致死傷）展開調查。

根據警視廳，男子於24日上午10時20分左右進入距離事故現場約1公里遠的汽車經銷店，沒有與店員交談，而是直接前往停車場，偷走一輛預定出售的二手車。整個過程僅約2分鐘。店家沒有目擊到男子偷車，而是在發現汽車不見之後，於10時30分左右報警。

根據相關人士表示，當時車內留有智慧鑰匙，因此能直接發動駕駛。

朝日電視台報導，該男子過去曾兩度造訪汽車經銷店，不排除是為了犯案事前踩點。

男子被捕後否認偷車，供稱是要「試乘」，表示想要開車「去神奈川縣的山區」。由於需要判斷他是否具備刑事責任能力，警視廳尚未公布他的姓名。