「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

東京衝撞行人釀1死10傷 嫌犯2分鐘偷車犯案

中央社／ 東京25日專電
日本東京足立區昨天發生汽車衝撞行人、造成11人死傷的肇逃事件。 歐新社
日本東京足立區昨天發生汽車衝撞行人、造成11人死傷的肇逃事件。 歐新社

日本東京足立區昨天發生汽車衝撞行人、造成11人死傷的肇逃事件。警方逮捕的嫌疑人從一家汽車經銷店偷走肇事車輛。調查顯示，從他走進店裡到偷車逃走只花2分鐘。警視廳目前認為需要慎重判斷男子的刑事責任能力，尚未公開其姓名。

日本東京放送電視台（TBS）、每日新聞報導，根據被肇事車輛撞上的前車行車記錄器畫面，可看到一輛白色車輛從後方疾駛而來，毫無減速地撞上一輛貨車與一輛警方巡邏車。肇事車的引擎蓋都被撞凹。車內男子打開車門後，跳下車迅速逃逸。

在駕駛棄車逃逸之前，先在足立區役所前撞上一名20多歲女性，又於人行道撞上一名80多歲男性。80多歲男性隨後死亡，20多歲女性意識不明、傷勢嚴重，另有9名男女受到輕重傷。

肇事汽車最後在撞上貨車等車輛後停下，調查發現，事故現場沒有煞車痕跡。

警視廳以涉嫌在汽車經銷店偷走肇事車輛的嫌疑，逮捕住在足立區的37歲男子，目前正在以涉嫌違反道路交通法（肇事逃逸）及自動車駕駛處罰法（危險駕駛致死傷）展開調查。

根據警視廳，男子於24日上午10時20分左右進入距離事故現場約1公里遠的汽車經銷店，沒有與店員交談，而是直接前往停車場，偷走一輛預定出售的二手車。整個過程僅約2分鐘。店家沒有目擊到男子偷車，而是在發現汽車不見之後，於10時30分左右報警。

根據相關人士表示，當時車內留有智慧鑰匙，因此能直接發動駕駛。

朝日電視台報導，該男子過去曾兩度造訪汽車經銷店，不排除是為了犯案事前踩點。

男子被捕後否認偷車，供稱是要「試乘」，表示想要開車「去神奈川縣的山區」。由於需要判斷他是否具備刑事責任能力，警視廳尚未公布他的姓名。

日本
韓國濟州牛島暴衝事故造成3死 開放租車進入引議

韓國濟州市牛島昨天發生一輛租車一下船就暴衝撞到行人的事故，造成3人死亡、10人受輕重傷，因此也引起爭議與討論，是否要繼續...

全球每10分鐘1女遇害 多由家人或伴侶下手

聯合國今天表示，2024年全球平均每10分鐘就有1名女性命喪親近之人之手，並指出在打擊「殺害女性」（femicide）方...

17歲女遭前度闖屋刺殺！母同被攻擊致重傷 8歲弟睹慘案靠1招保命

英國發生駭人兇殺案。

日本熊不一定冬眠？解剖熊胃中食物看人熊衝突為何加劇

日本今年熊害已造成13人犧牲，近200人受傷。我們在規畫日本旅遊的時候，不免擔心以棕熊、亞洲黑熊為主的日本熊是否以人類為獵食目標，或是今年入冬，熊會不會不再冬眠？聯合報數位版介紹日本專家的看法，其中一位曾解剖襲人致死的熊，從熊胃的內容物來分析熊的威脅。

外帶切片蛋糕盒沒提把！日人怨不貼心 網曝國外做法：超慘烈

據日媒「ねとらぼ」報導，一名網友抱怨，到蛋糕店購買切片蛋糕時，發現店家提供的外帶紙盒沒有提把，且店員還說塑膠袋要付費，只能多花錢才能帶走蛋糕，不少日本網友表示曾遇到相同情況，質疑店家「沒有站在顧客立場思考」、「沒有提把真的很不方便」，也有人分享曾遇到連「蛋糕盒本身都要加價」的店家，令消費者大感不滿。

