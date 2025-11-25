韓國濟州牛島暴衝事故造成3死 開放租車進入引議

韓國濟州市牛島昨天發生一輛租車一下船就暴衝撞到行人的事故，造成3人死亡、10人受輕重傷，因此也引起爭議與討論，是否要繼續有條件開放租車進入道路狹小的牛島。

根據韓聯社今天報導，韓國時間昨天下午2時47分，一輛廂型車從渡輪下船後高速行駛，撞上行人造成事故，1名60多歲女性、1名70多歲男性、1名60多歲男性等3人死亡，10人受輕重傷，皆為本國籍觀光客。

報導指出，事故車輛駛下船後沒多久就突然暴衝，高速行駛約150公尺，撞上正在道路上走的人，之後仍持續行駛，撞上候船室旁道路標誌牌的柱子後才停下。

事故當時肇事者A（62歲）並非飲酒狀態，A則是主張車輛暴衝，濟州東部警察署表示，已以違反交通事故處理特例法致死傷嫌疑，緊急逮捕A。警方相關人士表示，「由於駕駛主張是車輛暴衝，正調查證據，並委託國科搜進行車輛鑑定」。

這起事件也引起討論，原則上租用車不能進入牛島，濟州為了預防交通壅塞與事故，自2017年8月起一直限制遊覽車、租車等進入牛島。不過由於到訪牛島的觀光客與車輛大幅減少，今年8月放寬了部分措施。

其中肇事駕駛A適用「同行65歲以上高齡者等時允許」的例外條款。

經常往返牛島的一名城山邑居民表示，「隨著允許租車進入，觀光客變多、租車也大幅增加，但在狹窄的道路上車輛太多了」，並嘆息說：「總覺得遲早會發生事故。」他也提到，從渡輪下來的人與車混雜著走，卻沒有完善安全設施，必須制定相關對策。

一名受害者家屬表示，「從船上走下來的瞬間，不到0.2秒，（車輛）真的像瘋子一樣從後面衝過來，一切發生得太快，想避也避不了」。