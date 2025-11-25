快訊

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

韓國濟州牛島暴衝事故造成3死 開放租車進入引議

中央社／ 首爾25日綜合外電報導
韓國濟州市牛島昨天發生一輛租車一下船就暴衝撞到行人的事故，造成3人死亡、10人受輕重傷。（取材自YouTube）
韓國濟州市牛島昨天發生一輛租車一下船就暴衝撞到行人的事故，造成3人死亡、10人受輕重傷。（取材自YouTube）

韓國濟州市牛島昨天發生一輛租車一下船就暴衝撞到行人的事故，造成3人死亡、10人受輕重傷，因此也引起爭議與討論，是否要繼續有條件開放租車進入道路狹小的牛島。

根據韓聯社今天報導，韓國時間昨天下午2時47分，一輛廂型車從渡輪下船後高速行駛，撞上行人造成事故，1名60多歲女性、1名70多歲男性、1名60多歲男性等3人死亡，10人受輕重傷，皆為本國籍觀光客。

報導指出，事故車輛駛下船後沒多久就突然暴衝，高速行駛約150公尺，撞上正在道路上走的人，之後仍持續行駛，撞上候船室旁道路標誌牌的柱子後才停下。

事故當時肇事者A（62歲）並非飲酒狀態，A則是主張車輛暴衝，濟州東部警察署表示，已以違反交通事故處理特例法致死傷嫌疑，緊急逮捕A。警方相關人士表示，「由於駕駛主張是車輛暴衝，正調查證據，並委託國科搜進行車輛鑑定」。

這起事件也引起討論，原則上租用車不能進入牛島，濟州為了預防交通壅塞與事故，自2017年8月起一直限制遊覽車、租車等進入牛島。不過由於到訪牛島的觀光客與車輛大幅減少，今年8月放寬了部分措施。

其中肇事駕駛A適用「同行65歲以上高齡者等時允許」的例外條款。

經常往返牛島的一名城山邑居民表示，「隨著允許租車進入，觀光客變多、租車也大幅增加，但在狹窄的道路上車輛太多了」，並嘆息說：「總覺得遲早會發生事故。」他也提到，從渡輪下來的人與車混雜著走，卻沒有完善安全設施，必須制定相關對策。

一名受害者家屬表示，「從船上走下來的瞬間，不到0.2秒，（車輛）真的像瘋子一樣從後面衝過來，一切發生得太快，想避也避不了」。

×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

「國民爺爺」李順載驚傳驟逝！10天前才過生日　享耆壽91歲

租車公司報案忘撤協尋 新北警巡查男險被當賊

影／南韓濟州重大車禍！6旬翁駕車衝撞慘況曝光 3人心臟驟停、10人受傷

韓國街上拍女生違法？ 哈林直呼「太可怕了吧」

相關新聞

韓國濟州牛島暴衝事故造成3死 開放租車進入引議

韓國濟州市牛島昨天發生一輛租車一下船就暴衝撞到行人的事故，造成3人死亡、10人受輕重傷，因此也引起爭議與討論，是否要繼續...

全球每10分鐘1女遇害 多由家人或伴侶下手

聯合國今天表示，2024年全球平均每10分鐘就有1名女性命喪親近之人之手，並指出在打擊「殺害女性」（femicide）方...

東京衝撞行人釀1死10傷 嫌犯2分鐘偷車犯案

日本東京足立區昨天發生汽車衝撞行人、造成11人死傷的肇逃事件。警方逮捕的嫌疑人從一家汽車經銷店偷走肇事車輛。調查顯示，從...

17歲女遭前度闖屋刺殺！母同被攻擊致重傷 8歲弟睹慘案靠1招保命

英國發生駭人兇殺案。

日本熊不一定冬眠？解剖熊胃中食物看人熊衝突為何加劇

日本今年熊害已造成13人犧牲，近200人受傷。我們在規畫日本旅遊的時候，不免擔心以棕熊、亞洲黑熊為主的日本熊是否以人類為獵食目標，或是今年入冬，熊會不會不再冬眠？聯合報數位版介紹日本專家的看法，其中一位曾解剖襲人致死的熊，從熊胃的內容物來分析熊的威脅。

外帶切片蛋糕盒沒提把！日人怨不貼心 網曝國外做法：超慘烈

據日媒「ねとらぼ」報導，一名網友抱怨，到蛋糕店購買切片蛋糕時，發現店家提供的外帶紙盒沒有提把，且店員還說塑膠袋要付費，只能多花錢才能帶走蛋糕，不少日本網友表示曾遇到相同情況，質疑店家「沒有站在顧客立場思考」、「沒有提把真的很不方便」，也有人分享曾遇到連「蛋糕盒本身都要加價」的店家，令消費者大感不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。