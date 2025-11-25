甜蜜負荷 研究：全球知名巧克力暗藏森林砍伐足跡

一個環保監督組織今天發布研究指出，從瑪氏（Mars）到奇巧（KitKat）等全球知名巧克力品牌可能與賴比瑞亞雨林砍伐有關，儘管他們聲稱自家產品符合永續發展原則。

法新社報導，非政府組織「全球見證」（GlobalWitness）表示，賴比瑞亞擁有現存面積最大的上幾內亞雨林（Upper Guinean rainforest），有多種瀕危物種棲息在此，包括黑猩猩與森林象。

研究指出，在2021至2024年間，賴比瑞亞最大可可產區失去了大約25萬公頃森林。

隨著可可價格高漲，加上鄰近的可可生產國作物歉收，使賴比瑞亞可可出口激增，農地也快速擴張。

根據報告，可可出口商高度仰賴當地的農村貿易商，而這些商人往往不加篩選地收購可可豆，包括與森林砍伐相關的豆源。

全球見證說，許多企業將「可追溯、經認證的可可豆與無法追溯的可可豆」混在一起，並參與一項認證計畫，使其產品仍可被標榜為永續巧克力。

研究指出，調查結果「涉及賀喜（Hershey）、億滋國際（Mondelez）旗下糖果品牌吉百利（Cadbury）、雀巢（Nestle）、聯合利華（Unilever）以及瑪氏（Mars）等企業巨頭」。

全球見證調查員哈曼斯（Charlie Hammans）說：「大品牌正在採購無法追溯來源的大宗可可，而其中隱藏著大規模森林砍伐足跡」。

這份報告發布之際，歐洲議會正準備投票，以決定是否將禁止業者進口森林砍伐有關產品的新規施行日期延至2026年底。

全球見證說，相關法律將「要求在歐洲銷售產品的企業證明巧克力等旗下產品具完全可追溯性，不涉及森林砍伐。」

這個組織還說，除了可可之外，小規模農業、採礦、棕櫚油與橡膠生產「也可能是森林消失的重要推手」。