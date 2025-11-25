17歲女遭前度闖屋刺殺！母同被攻擊致重傷 8歲弟睹慘案靠1招保命

英國發生駭人兇殺案。當地有少女日前清晨睡覺時，被1名持刀闖入的男子刺傷致死，而母親為保護她也遭兇徒攻擊致重傷，萬幸的是8歲弟弟雖目睹案發過程，卻是躲進床底下，成功避過一劫。

當地警方事後拘捕一名18歲男子，證實他曾和死者交往，目前將起訴他「謀殺」、「企圖謀殺罪」，他不得保釋須還押候審。死者祖父悲痛形容，疑兇是存心等到女兒男友出門後，屋內只剩母子三人時才闖入行兇。有親友對事件感到惋惜，紛紛在社交平台悼念逝者。

持刀男清晨闖入睡房 17歲少女被刺傷致死

綜合外媒等報導，事發於11月13日清晨7時許，英國南威爾斯（South Wales）一名17歲少女威廉絲（Lainie Williams）躺在睡床時，遭1名持刀闖入的男子刺傷，她當時曾試圖反抗但不果，期間傳出的尖叫聲驚醒8歲弟弟，而38歲母親史蒂芬斯（Rhian Stephens）聞聲亦趕往臥室。

母為保護女兒被攻擊至重傷 8歲弟弟躲床底保命

史蒂芬斯看見女兒被攻擊，一邊想保護對方，一邊呼喊兒子躲到床底下，可惜她之後也遭攻擊至重傷。當地警方其後接獲鄰居報案，指屋內有2人受傷，趕抵現場後證實威廉絲當場不治，史蒂芬斯則被緊急送往醫院治療，目前情況穩定已出院；而8歲弟弟則因躲進床底下，成功保住性命。

警方拘死者18歲前男友 涉嫌謀殺、企圖謀殺罪

警方隨後拘捕一名18歲男子卡梅隆（Cameron Cheng），初步調查相信他和死者曾短暫交往，目前將起訴他「謀殺」、「企圖謀殺罪」、以及「持有刀械於公共場所」。當地法院於11月17日開庭審理案件，法官法靈頓（Christine Farrington）指由於案情嚴重，將移交至刑事法庭審理，此前男子不准保釋，須還押候審。

死者親屬甚感悲痛 指兇徒是有預謀行兇

威廉絲祖父悲傷指，疑兇是故意等到史蒂芬斯男友出門上班，屋內只剩母子三人時才闖入行兇，可憐8歲孫兒親眼目睹姊姊被持刀攻擊致死。事發後，不少鄰居和親友都對事件感到惋惜，紛紛在社交平台悼念威廉絲，「那個可憐的女孩原本擁有美好的人生，現在卻走了」。

延伸閱讀：

女兒出生僅2日！狠父為挽留小三 竟槍殺女友 再將女嬰丟鱷魚河

弒母命案！殺人男犯放監7天 不滿飲酒被阻 吸毒後發狂斬斃母親

文章授權轉載自《香港01》