生於爭議地女子轉機遭中國刁難 印度批理由荒謬

中央社／ 新德里24日專電

一名出生在印度、中國邊境爭議地阿魯納查邦的女子，指控中國拒絕承認其印度護照有效性，使她不得不滯留上海18小時。印度外交部今天晚間對外表示，中方理由荒謬至極。

中國2023年將阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）納入其領土範圍，並稱其為藏南地區。

一名居住在英國的印度女子通多克（Pema WangThongdok）21日在中國上海浦東機場轉機，欲前往日本，但中國移民官員稱通多克出生在阿魯納查邦，當地是「中國的一部分」，因此她的印度護照是無效的。

通多克歷經18個小時的煎熬，才在朋友與印度駐上海總領事館聯繫後，於深夜在印度官員護送下離開上海。

新德里電視台（NDTV）報導，這起事件引起印度民眾和外交圈的高度關注。

印度外交部今天晚間表示，事發當天，印度政府已經與中國進行強力交涉。印度駐上海總領事館也在當地處理此事，並全力提供這名遭滯留旅客協助。

印度強調，這名旅客被迫滯留在當地的理由，可說是荒謬至極。因為毫無爭議的，阿魯納查邦就是印度的領土，其居民完全有權持有印度護照，並使用印度護照旅行。

印度強調，中國當局的行為，違反了國際法中關於民用航空的相關規定。

在雙方努力恢復正常秩序之際，中國這類的行為，為整個進展增添不必要的阻礙。

印度政府今年5月指出，中國改變印度領土名稱，不會改變當地「過去、現在、未來」始終是印度不可分割的一部分，這是「不容置疑」的事實。

印度 上海浦東機場 外交部
