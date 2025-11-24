全球瀕危物種保育會議登場 聚焦開放販售犀牛角等議題

中央社／ 曼谷24日綜合外電報導

全球瀕危物種保育會議今天在烏茲別克撒馬罕（Samarkand）登場，預計將就加強鯊魚保育、有限度開放犀牛角販售，以及限制鰻魚貿易等議題進行表決。

法新社報導，180多個國家的代表與保育專家現正齊聚一堂，討論數十項野生動植物貿易提案。

這場會議召集了「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES）的締約國。已實施50年的CITES旨在保護全球最瀕危的動植物，同時規範逾3萬6000個物種的貿易行為。

其中最具爭議的提案之一，是加強對亞洲部分地區常見食材—鰻魚的保護。

CITES根據動植物面臨的威脅程度，分別將其列入不同的附錄進行貿易管制。被列為附錄一的物種，被認為是全球最瀕危的種類，幾乎全面禁止貿易；附錄二的物種則須經過額外審核與證明才得以交易。

歐洲鰻（Anguilla anguilla）被認為是極危物種，並於2009年被納入附錄二，但數個國家希望將其他鰻魚物種列入管制。

他們主張，各種鰻魚在幼體階段事實上難以分辨，而貿易一般集中於這一階段，導致極危的歐洲鰻常被冒充成其他受威脅程度較低的鰻魚出售。

全球最大的鰻魚消費國日本強烈反對此提案，並積極展開遊說行動。

其他備受爭議的提案，還包括允許政府販售庫存象牙與犀牛角的請求。支持者主張，各國政府應可透過出售這些庫存來資助保育工作，但許多動保團體警告，重啟販售可能會助長非法貿易。

國際動物福利基金會（International Fund for AnimalWelfare）政策資深總監柯里斯（Matt Collis）表示：「一旦開放合法貿易，非法象牙和犀牛角就會有機可乘，流入已造成嚴重問題的亞洲市場。」

會議亦將討論對7種鯊魚加強保護，包括將極危的遠洋白鰭鯊（oceanic whitetip shark）列入附錄一，實施全面貿易禁令。

專家認為，這項措施有望獲得所需的2/3多數支持，但其他修正案可能面臨更多審查，包括對因魚肝油遭捕殺的鯨鯊（whale shark）及大西洋刺鯊（gulpershark）設下貿易限制。

鰻魚 鯊魚 庫存
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

櫃買綠債準則 接軌國際

台灣賞鳥天堂！大雪山具備29特有種 國寶級帝雉全現身

國三和美交流道石虎遭路殺 彰化2年已14隻命喪輪下

石虎柳丁…大苑子親赴致歉未熄火 農場否認被買通：今年1顆都不賣

相關新聞

衣索比亞火山沉寂1.2萬年後噴發 煙柱高達14公里

位於法國土魯斯（Toulouse）的火山灰諮詢中心（VAAC）表示，衣索比亞東北部火山海利古比山在沉寂近1.2萬年後首度...

難民出身烏克蘭21歲力士 日本大相撲奪冠寫歷史

烏克蘭21歲相撲選手安青錦昨天在日本九州賽事拿下冠軍，成為首位奪冠的烏克蘭力士。安青錦原為逃離俄烏戰爭的難民，數年前逃到...

馬來西亞擬禁16歲以下使用社群媒體 2026年上路

馬來西亞計劃自明年起禁止16歲以下青少年使用社群媒體，成為全球越來越多因擔憂兒少安全，而選擇限制其使用數位平台的國家之一

馬來西亞大豪雨成災 7州逾萬人撤離家園

馬來西亞國家災害管理局今天說，受到大豪雨引發的水災影響，馬來西亞有7個州超過1萬1000人受災

火星沙丘下有水跡 宜居環境比預期還早

早期火星可能已經有生命居住！美國天文研究指出，火星沙丘下曾經出現水流動的跡象，這表明其可能在早期便已擁有適合生命的居住條件。對此，火星曾多次存在液態水和適合生命的生存環境，其24種礦物質成為有利於生命生存的證據。

影／東京驚傳卡車衝上人行道！2人重傷昏迷 涉事車頭撞爛畫面曝

TBS NEWS DIG報導，日本東京足立區梅島24日中午發生嚴重肇事逃逸事故，多名行人遭車輛撞擊，有2人重傷昏迷送醫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。