快訊

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

陽光行動／垃圾百岳！外送餐具紙容器是元凶 總消耗量黑數更驚人

倫敦擬對遊客徵觀光稅

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

英國倫敦準備開徵觀光稅，對在飯店和短期出租房屋過夜的遊客收費，預計在未來幾個月宣布。此舉估計每年最多可望創造2.4億英鎊（3.15億美元）收入。

英國國會目前正在審議英格蘭權力下放與社區賦權法案，財政大臣麗芙絲預計將根據這項法案，給予倫敦市長卡恩和其他城市首長課徵觀光稅的權力。卡恩已表態支持課徵觀光稅的計畫，但強調會等到政府確認後才採取具體準備行動。

倫敦市長發言人說：「市長已表明開徵與其他國際城市類似的小額觀光稅將拉抬經濟及創造成長，並且有助於鞏固倫敦全球觀光和經商目的地的聲譽。」

大倫敦政府2017年曾估計，對包括國際遊客在內的所有遊客每日收取1英鎊費用，可能讓倫敦進帳9,100萬英鎊；如果收取5%費用，收入可能達到2.4億英鎊。城市中心（Centre for Cities）智庫指出，開徵稅率與同等主要城市相近的觀光稅不太可能導致倫敦遊客大減，因為研究顯示較熱門目的地遊客對課稅敏感度較低。

課徵住宿稅每年為美國紐約市創造4.93億英鎊收入，日本東京則是靠著住宿稅，每年進帳3,500萬英鎊。法國和義大利費用則取決於地點、住宿類型及官方「星級」。城市中心認為倫敦較適合採取百分比或固定費用制，理由是英國缺乏法定全國飯店星級制度。

倫敦 住宿 英國
