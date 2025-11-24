日本沖繩大停水 17市町村受影響、那霸機場餐廳全關

快訊

中央社／ 東京24日專電

日本沖繩本島北部連接水庫與淨水場的自來水管發生漏水，沖繩縣從今天下午起可能有17個市町村大範圍停水，那霸機場明天起所有餐廳全面停業，機場廁所預料不會受到限制，但機場呼籲旅客節約用水，飯店也呼籲房客節約用水。

沖繩時報報導，沖繩縣企業局今天召開緊急記者會表示，由於漏水事故影響，從今天中午起，沖繩本島中南部將有11個市町村全區、6個市村部分地區可能停水，最快要到25日之後才能恢復供水。

企業局表示，這條設於1967年、負責從水庫輸送至淨水場的導水管因為管線老化，今天凌晨破裂。淨水場自中午起停止供水，不過由於各地區的蓄水池及配水池仍有部分儲水，實際停水時間會超稍微延後。企業局目前正致力於修復水管及調度水源。

管理那霸機場的那霸機場大樓公司今天表示，因應大範圍停水，那霸機場內所有餐飲店25日將全面停業，販售名產的商店則正常營業，但會停止販售需要用水的商品，例如霜淇淋等。相關通知已於今天下午發送給各店家。

機場大樓公司表示，機場內的廁所使用不會受到限制，但呼籲旅客節約用水。一旦供水恢復後，各項服務會全面啟動。

位於那霸市首里的沖繩那霸諾富特飯店今天中午起已經停止取得供水，飯店儲水槽內仍有約500噸的水量，預估可以維持2天正常營運。但因為明天起還有修學旅行的學生團體預約入住，飯店方面已經呼籲房客節約用水。

另一方面，沖繩各大家居中心出現許多購買大型儲水桶的顧客。浦添市一家家居中心，截至下午1時40分，20公升以上水桶已經全數售罄，不少人改拿原本裝燈油的油桶代替。

機場 沖繩 飯店
