快訊

婚禮搬上節目？Lulu婚禮最新進度曝光 陳漢典竟只需做三件事

鑲黃金蘋果？哈密瓜3465元遭惡意貼標 全聯「聲明回應」保留法律追訴權

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

印度女子出生邊境爭議地 控遭中國大陸刁難滯留18小時

中央社／ 新德里24日專電

印度與中國邊境問題長期未解，一名出生於阿魯納查邦的女子指控中國拒絕承認其印度護照的有效性，因此害她無端滯留在上海18小時。中國2023年將阿魯納查邦納入其領土範圍的地圖，並稱為藏南地區。

中國2023年8月公布新版地圖，除納入台灣、南海諸島，也把中國與印度間有爭議的阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin）視為中國的一部分。

今日印度（India Today）報導，居住在英國的印度女子通多克（Pema Wang Thongdok）21日從倫敦前往日本，途中在中國上海浦東機場轉機，原訂停留3小時，但因中國移民官員稱她出生於阿魯納查邦，而那裡是「中國的一部分」，因此她的印度護照無效。

通多克告訴今日印度，她遞交護照並在安檢處等候，一名官員走向她，並說：「阿魯納查邦護照無效。」

通多克表示，當她詢問其印度護照為何無效時，中國官員只是簡單地回說：「阿魯納查邦是中國的一部分，你的護照無效。」

通多克說，多名中國移民單位的工作人員、中國東方航空的員工對著她訕笑，甚至建議她「應該申請中國護照」，讓她原本短暫的轉機時間，瞬間變成長達18小時的煎熬。她稱自己在那段時間無法獲得清處的資訊、應有的食物，也不得使用機場的設施。

通多克表示，她的護照被扣留，因此即便她有簽證，仍被阻止搭上後續飛往日本的航班，她被要求待在轉機區，無法重新訂機票、購買餐點，也沒辦法在不同航廈間移動，最後是透過在英國的朋友與印度駐上海總領事館聯繫，直到深夜才在印度官員護送下離開上海。

通多克在寫給印度總理莫迪（Narendra Modi）及其他高層官員的信中表示，她遭遇的事是對「印度主權和阿魯納查邦公民的羞辱」，她要求印度政府就此事和中國交涉，要追究中國移民單位和航空公司涉事人員的責任並處分，還要為其爭取賠償。她也要求中國保證，來自阿魯納查邦的印度公民未來不會再遇到類似的麻煩。

新德里電視台（NDTV）報導，這起事件引起印度民眾和外交界的高度關注，凸顯由於中國的領土主張、印度和中國間持續的緊張局勢，讓阿魯納查邦民眾面臨這樣的困境。

印度、中國爭議邊界超過3488公里，其中阿魯納查邦由印度實質治理中，中國稱當地為藏南地區；至於阿克賽欽大部分地區，目前則是由中國有效控制。

印度一直以來不斷表示，中國企圖更改包括阿魯納查邦在內的地名，是「徒勞且荒謬的」。印度政府今年5月指出，中國改變印度領土名稱，不會改變當地「過去、現在、未來」始終是印度不可分割的一部分，這是「不容置疑」的事實。

印度 護照 上海浦東機場
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

雙邊關係持續趨緩 印度傳全面恢復對中發放旅遊簽證

印媒：SK 海力士洽談在印度設立記憶晶片封測據點

印度全面恢復對陸發放旅遊簽證 雙邊關係持續趨緩

卡巴迪／強壓地主孟加拉 女子世界盃與印度爭金

相關新聞

難民出身烏克蘭21歲力士 日本大相撲奪冠寫歷史

烏克蘭21歲相撲選手安青錦昨天在日本九州賽事拿下冠軍，成為首位奪冠的烏克蘭力士。安青錦原為逃離俄烏戰爭的難民，數年前逃到...

馬來西亞擬禁16歲以下使用社群媒體 2026年上路

馬來西亞計劃自明年起禁止16歲以下青少年使用社群媒體，成為全球越來越多因擔憂兒少安全，而選擇限制其使用數位平台的國家之一

馬來西亞大豪雨成災 7州逾萬人撤離家園

馬來西亞國家災害管理局今天說，受到大豪雨引發的水災影響，馬來西亞有7個州超過1萬1000人受災

火星沙丘下有水跡 宜居環境比預期還早

早期火星可能已經有生命居住！美國天文研究指出，火星沙丘下曾經出現水流動的跡象，這表明其可能在早期便已擁有適合生命的居住條件。對此，火星曾多次存在液態水和適合生命的生存環境，其24種礦物質成為有利於生命生存的證據。

影／東京驚傳卡車衝上人行道！2人重傷昏迷 涉事車頭撞爛畫面曝

TBS NEWS DIG報導，日本東京足立區梅島24日中午發生嚴重肇事逃逸事故，多名行人遭車輛撞擊，有2人重傷昏迷送醫，...

吃熊肉惹議！日料理研究家被轟殘忍 反嗆：不吃雞豬牛魚嗎？

根據日媒「Sponichi Annex」報導，料理研究家兼YouTuberリュウジ（Ryuji），近日因在頻道中提出食用「熊肉」掀起爭議。有網友批評他「鼓勵吃熊等同縱容殺害無辜生命」，讓影片底下的留言區瞬間陷入論戰。對此，他在後續更新中反擊：「那你平常不吃雞、豬、牛、魚嗎？」引發更多討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。