泰國南部洪災交通癱瘓醫院被淹 當局下令居民撤離
泰國南部連續3天累積雨量達630毫米，打破2010年的紀錄，媒體指出，合艾正遭遇數十年來最嚴重的洪災。宋卡府今天下令大規模疏散計畫，要求合艾居民撤離至避難所。
泰國公共電視台（Thai PBS）報導，宋卡府合艾（Hat Yai）的淹水災情仍持續，水位最高達2.5公尺，且由於持續強降雨和徑流匯集，水位可能還會持續上升，並有醫院的一樓遭洪水淹沒。
泰國民族報（The Nation）指出，宋卡府遭遇強降雨，其中合艾21日測得降雨量達335毫米。19日至21日3天累計降雨量達630毫米，打破2010年合艾洪災時的降雨量。
據統計，目前宋卡府16個縣共逾24.3萬戶家庭受影響，1人溺水身亡，另有1224人已疏散至附近避難所，有數千名旅客則滯留在機場和飯店。交通方面，泰國南部多個府的鐵路和公路因洪水而中斷，泰國國家鐵路局表示，自今天起已暫停12趟列車運行，並調整南部各府4趟列車的路線。
宋卡府已下令立即展開大規模的疏散行動。宋卡府省長拉塔薩特（Ratthasart Chidchu）今早發布緊急命令，要求合艾居民立即遷至指定的安全區域。
自11月19日以來，宋卡府持續強降雨，導致大規模洪災，根據氣象報告，強降雨將持續到明天。
當地台商昨晚表示，這次洪災為近年最嚴重的一次，因淹水時間長，影響廣泛，已導致工廠停工、交通癱瘓，復原估計需2週以上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言